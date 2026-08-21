صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

پشتوانه‌ی فیزیکی معاملات آنلاین طلا در کانون توجه

بازار خرید و فروش آنلاین طلا در ماه‌های اخیر با توسعه زیرساخت‌های نظارتی و بانکی وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن، محل نگهداری طلای خریداری‌شده و پشتوانه فیزیکی معاملات به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۶۴
| |
2 بازدید
طلا

به گزارش تابناک: به نقل از دنیای اقتصاد توجه‌ به نحوه فعالیت و زیرساخت‌های پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا افزایش یافته است؛ در چنین بازاری، اطمینان از وجود پشتوانه فیزیکی و مشخص بودن محل نگهداری طلای خریداری‌شده، به یکی از موضوعات اصلی در شکل‌گیری اعتماد کاربران تبدیل شده است. در همین راستا، بانک مرکزی اخیراً مجوز ارائه خدمات خزانه‌داری به سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا و نقره را برای چند بانک صادر کرده است.

یکی از نمونه‌های فعالیت در این چارچوب، نگهداری طلای خریداری‌شده کاربران بلوبانک سامان در خزانه بانک سامان است. طلای خریداری‌شده از طریق اپلیکیشن بلو، به‌صورت فیزیکی در خزانه بانک سامان نگهداری می‌شود؛ موضوعی که با توجه به ورود بانک‌ها به زیرساخت خزانه‌داری سکوهای آنلاین طلا، بخشی از سازوکار جدید این بازار را شکل می‌دهد.

ماهیت دیجیتال بلو، راحتی تبدیل سریع موجودی ریالی به طلا و بالعکس با کارمزد نیم‌درصدی‌؛ قابلیتی است که در کنار نگهداری طلا در خزانه مجوزدار بانک سامان، خرید و فروش آنلاین طلا را برای کاربران به گزینه‌ای قابل‌اعتماد تبدیل می‌کند و آسودگی خاطر به آنها می‌دهد.

با توسعه مقررات و ورود بانک‌ها به فرآیند نگهداری طلای سکوهای آنلاین، به نظر می‌رسد یکی از معیارهای مهم در ارزیابی این بازار، دیگر صرفاً قیمت خرید و فروش یا میزان کارمزد نباشد. محل نگهداری طلای فیزیکی، اصالت و پشتوانه آن و نحوه اتصال پلتفرم به خزانه‌های مورد تأیید، به بخش مهمی از زیرساخت اعتماد در بازار طلای آنلاین تبدیل شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بلو بانک سامان خرید طلا خرید طلا آنلاین
از کودتای ۲۸ مرداد تا فشارهای امروز؛ چرا ایران بیش از همیشه به اتحاد ملی نیاز دارد؟
بازخوانی تاریخ/ قصه «اکبر بیسوده»؛ مردی که دوست داشت قاتل باشد
چرا نام مرشایمر در تحلیل‌های سیاسی ایران این‌قدر تکرار می‌شود؟
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
آخرین اخبار
قالیباف: روابط اقتصادی ایران و عراق نیازمند نقشه راه است
مرز ریمدان ۲۴ ساعته شد
اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت نهم ربیع‌الاول
برد زنان والیبال ایران در قهرمانی آسیا با ثبت رکوردی تاریخی
ترامپ مدعی محدودیت توان موشکی ایران شد
سخنگوی قوه قضائیه:جنایات آمریکا را در دیوان کیفری بین‌المللی پیگیریم
نماینده کنگره آمریکا: دولت ترامپ از روز نخست هیچ راهبردی برای جنگ ایران نداشت
تاکید بغداد و برن بر کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بازگشت ایران و آمریکا به میز مذاکرات
پیام پنهان تهدید‌های ترامپ به «جنگ اقتصادی» علیه ایران
آمریکا تحریم‌ها علیه کوبا را تشدید کرد
محفل اربعین؛ به یاد قرآنی‌ترین رهبر جهان اسلام
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود
چرا ذرت ۳۷۰ دلاری در بازار ایران گران می‌فروخته می‌شود؟ / چه کسی مجوز ورود گوشت بوفالو به سفره‌های مردم را داد؟
خشم بی‌دلیل را جدی بگیرید
لهستان سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد
وب گردی
پرشین هتل
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۳ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۹ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۱۰۲ نظر)
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد  (۷۷ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۷۶ نظر)
سه راهکار برای بنزین در دستور کار دولت/ قاچاق اصلی گازوئیل است، نه بنزین/ برای کمبود گاز زمستان از الان چاره‌اندیشی شود  (۵۸ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۵۲ نظر)
طرح سوال از مدنی زاده کلید خورد / احتمال استیضاح دومین وزیر اقتصاد دولت  (۴۵ نظر)
ویدیوی سخنان خاتمی که در فضای مجازی جنجالی شده  (۴۳ نظر)
تمسخر برنده مدال طلای المپیاد در فضای مجازی!  (۴۱ نظر)
مرگ مجری زن شبکه معاند + عکس  (۴۱ نظر)
سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت  (۴۱ نظر)
تفریح میلیاردی یا بازسازی بنادر؛ وزارت راه کدام را انتخاب کرد؟ / بندر شهید رجایی قربانی صندلی‌های لوکس شد!  (۴۰ نظر)
فاجعه در اصفهان؛ ۱۸ زن موتورسوار جان باختند!  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005png
tabnak.ir/005png