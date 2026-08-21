پشتوانهی فیزیکی معاملات آنلاین طلا در کانون توجه
به گزارش تابناک: به نقل از دنیای اقتصاد توجه به نحوه فعالیت و زیرساختهای پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا افزایش یافته است؛ در چنین بازاری، اطمینان از وجود پشتوانه فیزیکی و مشخص بودن محل نگهداری طلای خریداریشده، به یکی از موضوعات اصلی در شکلگیری اعتماد کاربران تبدیل شده است. در همین راستا، بانک مرکزی اخیراً مجوز ارائه خدمات خزانهداری به سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا و نقره را برای چند بانک صادر کرده است.
یکی از نمونههای فعالیت در این چارچوب، نگهداری طلای خریداریشده کاربران بلوبانک سامان در خزانه بانک سامان است. طلای خریداریشده از طریق اپلیکیشن بلو، بهصورت فیزیکی در خزانه بانک سامان نگهداری میشود؛ موضوعی که با توجه به ورود بانکها به زیرساخت خزانهداری سکوهای آنلاین طلا، بخشی از سازوکار جدید این بازار را شکل میدهد.
ماهیت دیجیتال بلو، راحتی تبدیل سریع موجودی ریالی به طلا و بالعکس با کارمزد نیمدرصدی؛ قابلیتی است که در کنار نگهداری طلا در خزانه مجوزدار بانک سامان، خرید و فروش آنلاین طلا را برای کاربران به گزینهای قابلاعتماد تبدیل میکند و آسودگی خاطر به آنها میدهد.
با توسعه مقررات و ورود بانکها به فرآیند نگهداری طلای سکوهای آنلاین، به نظر میرسد یکی از معیارهای مهم در ارزیابی این بازار، دیگر صرفاً قیمت خرید و فروش یا میزان کارمزد نباشد. محل نگهداری طلای فیزیکی، اصالت و پشتوانه آن و نحوه اتصال پلتفرم به خزانههای مورد تأیید، به بخش مهمی از زیرساخت اعتماد در بازار طلای آنلاین تبدیل شده است.