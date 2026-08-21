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اطلاعیه شورای هماهنگی برای نهم ربیع‌الاول

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت نهم ربیع‌الاول سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج)، در خصوص اجتماعات مردمی شبانه اطلاعیه‌ای صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۶۰
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شورای هماهنگی

به گزارش تابناک؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای به مناسبت فرا رسیدن نهم ربیع‌الاول اعلام‌کرد: ملت با حضور پرشور در اجتماعات مردمی شبانه شامگاه جمعه و شنبه ضمن گرامیداشت سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج)، با امام حی و حاضر خویش تجدید عهد و بیعت نموده و با یاد امام مجاهد شهید و تجدید بیعت با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، آمادگی و وفاداری خویش را تا طلوع صبح ظهور به نمایش می‌گذارند.

 

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

 

نهم ربیع‌الاول، سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج)، هنگامه‌ای برای تجدید عهد و میثاق امت با امام عصر (عج) و تداوم خط ولایت و امامت است؛ مقطع و ساعاتی که دل‌های منتظران بار دیگر به سوی قبله امید و نجات بشریت متوجه شده و عهد خویش را با امام زمان (عج) تازه می‌کنند.

 

امروز، در جهانی که بیش از هر زمان دیگری تشنه عدالت، معنویت و رهایی از ظلم و سلطه است، فرهنگ انتظار و مهدویت، نه یک باور صرفاً فردی، بلکه مکتبی زنده و الهام‌بخش برای ساختن جامعه‌ای مومن، عدالت‌خواه، مقاوم و امیدوار به آینده است. نهم ربیع‌الاول، فرصت بازخوانی این عهد و اعلام آمادگی برای یاری امام عصر (عج) و تحقق آرمان‌های بلند مهدوی است.

 

ملت شریف، مومن و منتظر ایران اسلامی با حضور پرشور در اجتماعات مردمی شبانه شامگاه جمعه (۳۰ مرداد) و شامگاه شنبه (۳۱ مرداد) پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مساجد، حسینیه‌ها، آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه با قرائت زیارت ال یاسین و اجتماع در میادین، ضمن گرامیداشت سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج)، با امام حی و حاضر خویش تجدید عهد و بیعت کرده و با گرامیداشت یاد امام مجاهد شهید آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) و تجدید بیعت با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دامت برکاته)، با ندای «با تو در عهدیم تا صبح ظهور» آمادگی و وفاداری خویش را تا تحقق وعده الهی و طلوع صبح ظهور به نمایش می‌گذارند.

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شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اطلاعیه نهم ربیع الاول
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