برد زنان والیبال ایران در قهرمانی آسیا با ثبت رکوردی تاریخی
تیم ملی والیبال زنان ایران مسابقات قهرمانی آسیا را با برد مقابل چین تایپه آغاز کرد و برای اولین بار در تاریخ به جمع تیمهای ۱۰۰ امتیازی جهان وارد شد.
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به گزارش تابناک؛ مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ از صبح امروز (جمعه، ۳۰ مرداد) در چین آغاز شد و تیم زنان ایران در دیدار افتتاحیه به مصاف چین تایپه رفت.
شاگردان علیرضا طلوعکیان موفق شدند سه بر یک حریف خود را شکست بدهند و تاریخساز شوند.
ست اول: ۲۵ بر ۱۶ چینتایپه
ست دوم: ۲۷ بر ۲۵
ست سوم: ۲۵ بر ۱۹
ست چهارم: ۲۵ بر ۱۴
تیم ملی زنان با کسب این نتیجه ۸.۸۷ امتیاز در ردهبندی فدراسیون جهانی کسب کرد تا برای نخستین بار در تاریخ با ۱۰۴.۴۷ امتیاز به جمع تیمهای ۱۰۰ امتیازی جهان صعود کند و در رتبه چهل و یکم جهان قرار گیرد.
الهه پورصالح با کسب ۲۵ پوئن، امتیازآورترین بازیکن این دیدار شد.
تیم ملی زنان ایران ساعت ۱۵ روز دوشنبه، دوم شهریور در دومین مسابقه خود به مصاف چین میرود.
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