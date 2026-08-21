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سخنگوی قوه قضائیه:جنایات آمریکا را در دیوان کیفری بین‌المللی پیگیریم

سخنگوی قوه قضائیه گفت: با مستندسازی دقیق، جنایات آمریکا را دیوان کیفری بین‌المللی پیگیری حقوقی می‌کنیم.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۵۷
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه، که پنجشنبه شب در جمع خانواده‌های معظم شهدای میناب حضور یافت در جمع خبرنگاران با اشاره به شهادت صد‌ها کودک در جریان جنگ تحمیلی سوم اظهار داشت: از میان این کودکان، ۱۶۸ تن در میناب به فیض شهادت نائل آمدند.

 

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: متجاوزان همواره در صدد انکار این جنایات برآمده‌اند، اما ما با مستندسازی دقیق، در دادگاه‌های بین‌المللی از جمله دیوان کیفری بین‌المللی پیگیری حقوقی این پرونده‌ها را دنبال خواهیم کرد.

 

وی اقدامات ارزشمند قوه قضاییه در حوزه مستندسازی و رسیدگی به تک تک پرونده‌ها در دادگستری‌های کشور را تشریح کرد و افزود: این موضوع نه تنها یک وظیفه انسانی و اخلاقی، بلکه الزامی برای پیشگیری از تکرار چنین جنایاتی در سطح جهان است.

 

کاظمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و مجروحان حادثه میناب، تأکید کرد: ما مدیون خون این عزیزان هستیم و مصمم هستیم تا پایمال شدن خون آنان را اجازه ندهیم. امیدوارم بتوانیم گزارشی از اقدامات صورت گرفته را به مردم شریف ایران ارائه دهیم.

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سید علی کاظمی سخنگوی قوه قضائیه جنایات آمریکا
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