صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

تداوم حملات متجاوزانه رژیم اشغالگر به جنوب لبنان

جنگنده‌های رژیم اشغالگر بامداد امروز (جمعه) حملات متعددی به ارتفاعات «علی الطاهر» و اطراف «دوحه کفررمان» انجام دادند.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۴۸
| |
380 بازدید
بلنان

به گزارش تابناک؛ بنا بر گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، این مناطق تا ساعات اولیه صبح در معرض گلوله‌باران توپخانه‌ای متناوب قرار داشتند.

 

این خبرگزاری همچنین گزارش داد که نیرو‌های اشغالگر در طول شب و بامداد، اقدام به انجام عملیات انفجار و تخریب با حملات توپخانه‌ای در مناطق «مجدل زون» و «المنصوری» کردند.

 

همچنین مناطق دیگری در محدوده «میس الجبل» نیز هدف عملیات تخریب با مواد منفجره قرار گرفت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
لبنان رژیم صهیونیستی جنوب لبنان حمله بمباران
از کودتای ۲۸ مرداد تا فشارهای امروز؛ چرا ایران بیش از همیشه به اتحاد ملی نیاز دارد؟
بازخوانی تاریخ/ قصه «اکبر بیسوده»؛ مردی که دوست داشت قاتل باشد
چرا نام مرشایمر در تحلیل‌های سیاسی ایران این‌قدر تکرار می‌شود؟
سفرمارکت
گزارش خطا
آخرین اخبار
پیام پنهان تهدید‌های ترامپ به «جنگ اقتصادی» علیه ایران
آمریکا تحریم‌ها علیه کوبا را تشدید کرد
محفل اربعین؛ به یاد قرآنی‌ترین رهبر جهان اسلام
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود
چرا ذرت ۳۷۰ دلاری در بازار ایران گران می‌فروخته می‌شود؟ / چه کسی مجوز ورود گوشت بوفالو به سفره‌های مردم را داد؟
خشم بی‌دلیل را جدی بگیرید
لهستان سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد
وجود برخی مواد حساسیت‌زا در شامپو‌های سر و بدن
تداوم حملات متجاوزانه رژیم اشغالگر به جنوب لبنان
آغاز رقابت بیش از ۴۶۳ هزار داوطلب در دومین روز کنکور
گزارش اختصاصی تابناک از پشت پرده جنجالی «باند مافیایی»/ نسبت فوتبال ایران با وحید کردانی چیست؟
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی
برخی فرماندهان سپاه موضع محتاطانه‌ای به پیمان مکه دارند/ دولتی‌ها استقبال کردند
هیفا وهبی با استایل لاکچری در عربستان + عکس
تیپ شخصیتی‌تان را با راه رفتن بشناسید
وب گردی
پرشین هتل
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۳ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۹ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۱۰۲ نظر)
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد  (۷۷ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۷۶ نظر)
سه راهکار برای بنزین در دستور کار دولت/ قاچاق اصلی گازوئیل است، نه بنزین/ برای کمبود گاز زمستان از الان چاره‌اندیشی شود  (۵۸ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۵۲ نظر)
طرح سوال از مدنی زاده کلید خورد / احتمال استیضاح دومین وزیر اقتصاد دولت  (۴۵ نظر)
ویدیوی سخنان خاتمی که در فضای مجازی جنجالی شده  (۴۳ نظر)
تمسخر برنده مدال طلای المپیاد در فضای مجازی!  (۴۱ نظر)
مرگ مجری زن شبکه معاند + عکس  (۴۱ نظر)
سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت  (۴۱ نظر)
تفریح میلیاردی یا بازسازی بنادر؛ وزارت راه کدام را انتخاب کرد؟ / بندر شهید رجایی قربانی صندلی‌های لوکس شد!  (۴۰ نظر)
فاجعه در اصفهان؛ ۱۸ زن موتورسوار جان باختند!  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005pnQ
tabnak.ir/005pnQ