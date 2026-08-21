تداوم حملات متجاوزانه رژیم اشغالگر به جنوب لبنان
جنگندههای رژیم اشغالگر بامداد امروز (جمعه) حملات متعددی به ارتفاعات «علی الطاهر» و اطراف «دوحه کفررمان» انجام دادند.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۴۸| |
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به گزارش تابناک؛ بنا بر گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، این مناطق تا ساعات اولیه صبح در معرض گلولهباران توپخانهای متناوب قرار داشتند.
این خبرگزاری همچنین گزارش داد که نیروهای اشغالگر در طول شب و بامداد، اقدام به انجام عملیات انفجار و تخریب با حملات توپخانهای در مناطق «مجدل زون» و «المنصوری» کردند.
همچنین مناطق دیگری در محدوده «میس الجبل» نیز هدف عملیات تخریب با مواد منفجره قرار گرفت.
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