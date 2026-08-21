عکس: لیگ چوگان جام آذرتاش

هفته ششم لیگ ملی چوگان ایران در قالب جام آذرتاش با برگزاری رقابت‌های جذاب و نزدیک تیم‌های برتر به پایان رسید و در نهایت تیم اسنوا با ارائه عملکردی قدرتمند، عنوان قهرمانی این هفته از رقابت‌ها را از آن خود کرد. در مهم‌ترین دیدار این هفته، تیم‌های اسنوا و کانون چوگان رقابتی نزدیک، تماشایی و نفس‌گیر را به نمایش گذاشتند؛ دیداری که تا لحظات پایانی با حساسیت بالا دنبال شد و در نهایت اسنوا توانست با برتری مقابل حریف خود، جام قهرمانی را بالای سر ببرد. رقابت‌های هفته ششم لیگ ملی چوگان ایران روز پنجشنبه ۲۹ مردادماه برگزار شد و در جریان این هفته، علاوه بر دیدار اسنوا و کانون چوگان، تیم‌های کمانگیران قزوین، کانون چوگان الف، کانون چوگان ب و نزاجا نیز به میدان رفتند. جام آذرتاش به یاد زنده‌یاد آذرتاش آذرنوش برگزار شد و با استقبال علاقه‌مندان به ورزش ملی ایران همراه بود. در پایان اسب شمال به مالکیت عبدالله صبری و محمدقلی ذوالفقاری بازیکن تیم اسنوا بعنوان بهترین اسب و بازیکن جام انتخاب شدند. عکس: علی کاوه