درگیری میان دو طایفه در ایرانشهر به کشته شدن عابران پیاده و دستگیری تعدادی از عوامل نزاع منجر شد.

به گزارش تابناک، سردار مرتضی جوکار در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در زاهدان اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری در یکی از محلات شهرستان ایرانشهر، ماموران انتظامی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران پس از حضور در محل دریافتند که درگیری در پی وجود اختلافات قدیمی میان دو طایفه رخ داده و متاسفانه در جریان این حادثه، دو نفر از عابران پیاده جان خود را از دست داده‌اند.

وی ادامه داد: ماموران پلیس با حضور به‌موقع و اقدام سریع، موفق شدند ۵ نفر از عوامل این نزاع و درگیری را دستگیر کنند. ماموران در جریان پاکسازی محل حادثه، یک قبضه سلاح کلاش به همراه مهمات جنگی کشف کردند.

سردار جوکار با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: بررسی ابعاد این حادثه و اقدامات قانونی در خصوص افراد دستگیرشده در دستور کار پلیس قرار دارد.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام خشونت‌آمیز که امنیت و آرامش شهروندان را تهدید کند، برخورد قانونی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد اختلافات و درگیری‌ها امنیت عمومی مردم را تحت تاثیر قرار دهد.