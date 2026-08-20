عکس: تلاش کودکان قطععضو غزه برای یادگیری شنا
در حالی که سایه جنگ همچنان بر نوار غزه سنگینی میکند، کودکان فلسطینی که اندامهای خود را در درگیریهای اخیر از دست دادهاند، با شرکت در کلاسهای شنا برای بازگشت به زندگی و تجربه دوباره امید، به دل آبهای خانیونس میزنند.
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برچسبها:عکس بین الملل کودکان فلسطینی غزه شنا
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