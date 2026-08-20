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کد خبر: ۱۳۹۰۷۳۱
بازدید: ۱۵۸۴

عکس: امید در آب‌های غزه؛ کودکان فلسطینیِ قطع‌عضوشده شنا می‌آموزند

در حالی که سایه جنگ همچنان بر نوار غزه سنگینی می‌کند، کودکان فلسطینی که اندام‌های خود را در درگیری‌های اخیر از دست داده‌اند، با شرکت در کلاس‌های شنا برای بازگشت به زندگی و تجربه دوباره امید، به دل آب‌های خان‌یونس می‌زنند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل کودکان فلسطینی غزه شنا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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