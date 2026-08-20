عکس: امید در آب‌های غزه؛ کودکان فلسطینیِ قطع‌عضوشده شنا می‌آموزند

در حالی که سایه جنگ همچنان بر نوار غزه سنگینی می‌کند، کودکان فلسطینی که اندام‌های خود را در درگیری‌های اخیر از دست داده‌اند، با شرکت در کلاس‌های شنا برای بازگشت به زندگی و تجربه دوباره امید، به دل آب‌های خان‌یونس می‌زنند.