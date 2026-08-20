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جمع‌آوری خط لوله ۶ کیلومتری قاچاقچیان سوخت در میناب

فرمانده پایگاه دریابانی میناب از کشف و جمع‌آوری یک خط لوله ۶ کیلومتری انتقال سوخت قاچاق در نوار ساحلی این شهرستان خبر داد؛ خط لوله‌ای که قاچاقچیان برای مخفی ماندن از دید مأموران، بخش‌هایی از آن را زیر ماسه‌های ساحل و آب دریا جاسازی کرده بودند.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۲۹
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قاچاق سوخت

به گزارش تابناک به نقل از فارس از بندرعباس، فرمانده پایگاه دریابانی میناب با اعلام این خبر اظهار کرد: مرزبانان در جریان رصد و پایش نوار ساحلی شهرستان میناب موفق به شناسایی خط لوله‌ای شدند که برای انتقال غیرقانونی سوخت مورد استفاده قرار می‌گرفت.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد قاچاقچیان این خط لوله را به طول حدود ۶ کیلومتر به‌صورت ماهرانه در زیر ماسه‌های ساحلی و بخش‌هایی از آب دریا مخفی کرده بودند تا از طریق آن سوخت را به نقاط موردنظر منتقل کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب گفت: با شناسایی مسیر این خط لوله، عملیات جمع‌آوری آن توسط نیروهای دریابانی انجام شد و مسیر انتقال سوخت قاچاق از این طریق از دسترس قاچاقچیان خارج شد.

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برچسب ها
هرمزگان میناب قاچاق سوخت خط انتقال سوخت
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