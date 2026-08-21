استوری نورا هاشمی فرزند مهدی هاشمی و گلاب آدینه، در نکوهش ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده پژمان جمشیدی در ساعات اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

کنایه تند و تیز نورا هاشمی به ترانه و شاکی پژمان

به گزارش تابناک، نورا هاشمی به میزگردی که با حضور شاکی پرونده پژمان جمشیدی و ترانه علیدوستی برگزار شده، واکنش نشان داد و با انتشار یک استوری، از طرح دوباره این پرونده و همراهی با شاکی انتقاد کرد.

مدتی پیش پژمان جمشیدی پس از شکایت ملیکا پارسادوست و طرح اتهام تجاوز به عنف خبرساز شد. در نهایت، بر اساس اعلام وکلای جمشیدی، او از اتهام «تجاوز به عنف» و حتی «زنای عادی» تبرئه شد. حکم ۹۹ ضربه شلاقی که در بخش دیگری از پرونده صادر شده، مربوط به عنوان حقوقی متفاوت «رابطه نامشروع مادون زنا» است و ارتباطی با محکومیت بابت تجاوز به عنف ندارد.