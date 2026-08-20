عکس: مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران» در حرم مطهر رضوی

مراسم بزرگداشت چهلمین روز تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیّدعلی حسینی خامنه‌ای و اعضای خانواده ایشان از سوی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، امروز پنج‌شنبه 29 مرداد ماه ۱۴۰۵ در حرم مطهر رضوی مشهد برگزار شد.