عکس: مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران» در حرم مطهر رضوی
مراسم بزرگداشت چهلمین روز تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید حضرت آیتاللهالعظمی سیّدعلی حسینی خامنهای و اعضای خانواده ایشان از سوی حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، امروز پنجشنبه 29 مرداد ماه ۱۴۰۵ در حرم مطهر رضوی مشهد برگزار شد.
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