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کد خبر: ۱۳۹۰۷۲۷
بازدید: ۳۴۹۷

عکس: مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران» در حرم مطهر رضوی

مراسم بزرگداشت چهلمین روز تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیّدعلی حسینی خامنه‌ای و اعضای خانواده ایشان از سوی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، امروز پنج‌شنبه 29 مرداد ماه ۱۴۰۵ در حرم مطهر رضوی مشهد برگزار شد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری رواق دارالذکر تدفین رهبر شهید شهید آیت الله خامنه ای چهلم
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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