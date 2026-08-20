تأکید پزشکیان بر استمرار تولید و فعالیت صنایع
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، جلسه بررسی آخرین وضعیت اجرای مصوبات تأمین برق صنایع، عصر امروز پنجشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون اجرایی رئیسجمهور و معاونان وزارت نیرو برگزار شد.
در این جلسه، آخرین وضعیت اجرای هفت مصوبه جلسه گذشته در حوزه تأمین برق صنایع مورد بررسی قرار گرفت و میزان پیشرفت اقدامات، موانع اجرایی، چالشهای موجود و عوامل مؤثر بر عدم تحقق کامل برخی مصوبات بررسی شد.
رئیسجمهور در این نشست با تأکید بر ضرورت اجرای کامل تصمیمات اتخاذشده، خواستار شناسایی دقیق علل عدم اجرای برخی مصوبات و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع شد و دستورات لازم را برای تسریع در فرآیند اجرا و جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت واحدهای صنعتی صادر کرد.
پزشکیان با تأکید بر اینکه تصمیم و سیاست دولت، استمرار تأمین برق صنایع و جلوگیری از توقف خطوط تولید است، اظهار داشت: باید بهطور دقیق بررسی شود که چرا برخی مصوبات بهصورت کامل اجرا نشده و چه سازوکارهایی میتوان برای رفع موانع و تضمین اجرای تصمیمات اتخاذشده به کار گرفت.
رئیسجمهور با اشاره به شرایط ناشی از ناترازی برق در کشور بهدلیل آسیبهای ناشی از جنگ، این وضعیت را علاوه بر ایجاد محدودیت برای بخشهای مختلف مصرف، موجب افزایش فشار بر صنعت برق دانست و گفت: کارکنان و تلاشگران صنعت برق بهصورت شبانهروزی در تلاش هستند تا ضمن تأمین برق مورد نیاز بخش خانگی و عمومی، امکان تأمین برق صنایع نیز تا حد امکان فراهم شود و چرخه تولید کشور دچار وقفه نشود.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت تبیین واقعبینانه شرایط برای افکار عمومی افزود: مردم باید در جریان تلاشها، محدودیتها و اقدامات انجامشده از سوی تلاشگران صنعت برق قرار گیرند و نباید در شرایطی که شبکه برق کشور با ناترازی مواجه است، زحمات و مجاهدتهای شبانهروزی فعالان این حوزه نادیده گرفته شود.
رئیسجمهور در ادامه، با واکاوی دلایل عدم اجرای کامل برخی مصوبات پیشین، بر ضرورت اتخاذ رویکردی متوازن میان حمایت از تولید و صیانت از پایداری صنعت برق تأکید کرد و گفت: باید بهگونهای عمل کنیم که هم چرخ تولید و صنعت کشور در حرکت باشد و هم صنعت برق و سرمایهگذاران این حوزه با زیان مواجه نشوند.
پزشکیان تأکید کرد: اگر این اصل را بپذیریم که استمرار تولید و فعالیت صنعتی یک ضرورت و مسئله حیاتی برای اقتصاد کشور است و نباید متوقف شود، رویکردها و سازوکارهای اجرایی نیز باید متناسب با این ضرورت اصلاح شود و همه دستگاهها به جای تمرکز صرف بر موانع، برای حل مسائل و تأمین برق مورد نیاز صنایع همکاری کنند.
رئیسجمهور با اشاره به اهمیت استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال اظهار داشت: تأمین برق صنایع باید در چارچوب یک نگاه ملی و با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود؛ چرا که توقف تولید علاوه بر آسیب به بنگاههای اقتصادی، میتواند آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر اشتغال و معیشت نیروی کار داشته باشد.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت مصرف، کنترل بار، ارتقای بهرهوری انرژی و اصلاح الگوی مصرف را از الزامات همراهی بخش صنعت با برنامههای مدیریت ناترازی برق دانست و بر ضرورت مشارکت فعال صنایع در این زمینه تأکید کرد.
رئیسجمهور همچنین بر لزوم حمایت از تلاشگران صنعت برق تأکید کرد و گفت: همه بخشها باید ضمن حمایت از تولید و صنعت، از تلاشگران و جهادگران صنعت برق نیز پشتیبانی کنند؛ چرا که آنان در شرایط دشوار و تحت فشار ناشی از ناترازی شبکه، برای تأمین برق مورد نیاز بخشهای مختلف کشور تلاش میکنند.
پزشکیان تصریح کرد: در مواردی که به دلیل محدودیتهای شبکه امکان تأمین کامل برق وجود ندارد، باید شرایط و محدودیتهای واقعی شبکه را در نظر گرفت و از قضاوتهای غیرمنصفانه درباره عملکرد صنعت برق پرهیز کرد.
رئیسجمهور همچنین بر نقش رسانهها در تبیین ضرورت صرفهجویی و مصرف بهینه برق تأکید کرد و خواستار استمرار اطلاعرسانی و فرهنگسازی عمومی در زمینه مدیریت مصرف انرژی شد.
پزشکیان تأکید کرد: رسانهها باید برای مردم تبیین کنند که مدیریت مصرف برق و کاهش مصارف غیرضروری، بهویژه در دورههای اوج بار، چه تأثیری در استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از اختلال در چرخه صنعت کشور دارد و ضرورت همکاری عمومی برای عبور از دورههای اوج مصرف را برای جامعه تشریح کنند.
در ادامه این جلسه و در راستای پیشنهاد رئیسجمهور برای رفع موانع اجرای مصوبات تأمین برق صنایع، مقرر شد سازوکار تأمین بخشی از برق مورد نیاز صنایع بزرگ از طریق خرید برق عرضهشده توسط وزارت نیرو در بورس انرژی، با قیمت و شرایط اقتصادی مناسب، مورد استفاده قرار گیرد و بخش باقیمانده نیاز برق این صنایع نیز از سوی وزارت نیرو تأمین شود.
همچنین مقرر شد موضوع جابهجایی بخشی از بار مصرفی صنایع از روزهای اوج مصرف به روز جمعه، با هدف مدیریت بار شبکه و کاهش فشار در دورههای اوج مصرف، در شورای عالی کار در اسرع وقت بررسی و تصمیمگیری شود.
بر اساس تصمیمات این جلسه، زمینه لازم برای همراهی صنایع در استفاده از برق وارداتی نیز با بهرهگیری از ظرفیتهای وزارت نیرو و پیشبینی تمهیدات، تسهیلات و پشتیبانیهای مورد نیاز فراهم خواهد شد تا در چارچوب ملاحظات اقتصادی و فنی، بخشی از نیاز برق صنایع از این مسیر تأمین شود.
همچنین به دستور رئیسجمهور مقرر شد، روند اجرای هفت مصوبه مرتبط با تأمین برق صنایع بهصورت مستمر و روزانه از سوی معاونت اجرایی رئیسجمهور پایش و گزارشهای لازم درباره میزان پیشرفت، موانع و اقدامات انجامشده ارائه شود.