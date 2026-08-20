به گزارش تابناک به نقل از شینهوا،‌ بر اساس این گزارش، مرکز این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داده است.

هنوز گزارشی در خصوص تلفات و خسارات احتمالی منتشر نشده است.

زلزله‌های بزرگی که ونزوئلا و کلمبیا را با فاصله کمتر از دو ماه لرزاند، نگرانی‌ها در مورد خطر وقوع زلزله بزرگ در آمریکای جنوبی را دوباره زنده کرده است.

کارشناسان هشدار داده اند که انرژی انباشته شده در سواحل مرکزی پرو می‌تواند در نهایت زلزله‌ای به بزرگی ۸.۵ تا ۸.۸ ریشتر ایجاد کند.

ونزوئلا در ۲۴ ژوئن شاهد دو زلزله قدرتمند ۷.۲ و ۷.۵ ریشتری بود. چهل و هفت روز بعد، زلزله‌ای به بزرگی ۷.۴ ریشتر غرب کلمبیا را لرزاند و نگرانی‌ها را در سایر کشورها افزایش داد.

گاردین با اشاره به موقعیت جغرافیایی پرو خاطرنشان کرده است: زلزله در پرو که در کمربند آتش اقیانوس آرام واقع شده، پدیده‌ای رایج است.

در سال ۲۰۰۷ نیز زلزله‌ای به بزرگی ۷.۹ ریشتر «استان پیسکو» در «منطقه ایکا» در جنوب این کشور را لرزاند و نزدیک به ۶۰۰ کشته برجای گذاشت.