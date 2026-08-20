به گزارش تابناک، پژمان درستکار درباره دخالت علیرضا دبیر در تمرینات کشتی‌گیران گفت: او رئیس فدراسیون است و قهرمان المپیک اما هیچ دخالتی در طراحی برنامه‌های ما ندارد اما نظارت چرا. او مشغله زیادی دارد و حتی نمی‌رسد به تمرینات ما بیاید اما با او تماس می‌گیرم و می‌گویم که حتما بیاید چون به او اعتقاد دارم.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان درباره اینکه آیا به تمرینات جوانان نظارت دارد، عنوان کرد: من دخالتی در جوانان ندارم اما هر کاری از دستم بربیاید انجام می‌دهم. تعدادی از بچه‌های جوانان در تمرینات بزرگسالان هستند و این چرخه متصل بهم است. دبیر در مورد نوجوانان اعتقادی به نتیجه ندارد و حتی اگر دستش باز باشد تیم هم اعزام نمی‌کند چون می‌گوید الان نباید به آنها فشار روانی و جسمی بیاید اما در جوانان داستان فرق می‌کند.

درستکار گفت: زمانی به واسطه ورود علم به کشتی بچه‌ها از آن ور بوم می‌افتادند. قدیم فقط کشتی بود بعد دیدند دنیا وزنه می‌زند و بدنسازی می‌کند و این موضوع به وجود بچه‌ها رخنه کرده بود اما امروزه فشار اصلی یعنی ۸۰ درصد کشتی است و ۲۰ درصد بدنسازی. ما یک نفر را آوردیم تا در خاک به ما کمک کند.

وی در ادامه یادآور شد: هدف فدراسیون کشتی طلای المپیک است و بیشتر بچه‌ها مانند علیرضا دبیر و ساروی در جوانان جهان طلا گرفتند و در المپیک هم طلایی شدند در حالی که در نوجوانان نبودند.

درستکار همچنین درباره چرخه انتخابی، خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته کشتی‌گیرانی بودند که با طلای جهان برنامه خود را داشتند اما حالا حسن یزدانی با ۱۰ مدال و امیرحسین زارع با چند مدال در چرخه انتخابی شرکت می‌کنند. به نظرم چرخه انتخابی عدالت‌محور و امن بوده است‌.

وی درباره همزمانی بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی، تصریح کرد: سال سختی داریم و این فاصله نزدیک مشکل اساسی است. کشتی‌گیرانی مانند حمید سوریان و دبیر باختند و حتی دبیر کتفش آسیب دید. این موضوع باید ریشه‌ای از سوی کمیته ملی المپیک و با رایزنی با مقامات بین‌المللی حل و حداقل فاصله تنظیم شود.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد افزود: از بدشانسی امسال اول بازی‌های آسیایی است‌ اما این بازی‌ها برای کمیته و وزارت مهم بوده و ما هم خودمان را جدا نمی‌دانیم. رحمان عموزاد و کامران قاسم‌پور چون وزن کم کن هستند در بازی‌های آسیایی شرکت نمی‌کنند. اولویت با قهرمانی جهان است اما در آسیایی ما زارع، نخودی و آذرپیرا را خواهیم داشت. یونس امامی هم دوره قبل طلا گرفته بود و که امسال در ترکیب هست. امیدواریم نتیجه‌ای که برای دستگاه ورزش مهم است کسب شود.

وی درباره ویزای لاس‌وگاس برای شرکت در مسابقات امیدهای جهان، یادآور شد: احساس می‌کنم ویزا را بدهند اما حتی اگر به یک کشتی‌گیر ویزا ندهند تیم را اعزام نمی‌کنیم چون ما یک تیم هستیم.

سرمربی تیم ملی درباره حریف آمریکایی اهورا خاطری که به فینال رفت و این شانس برای خاطری فراهم شده تا در شانس مجدد کشتی بگیرد، گفت: دیگر جای اشتباه نیست و خاطری باید حتما مدال برنز را کسب کند.