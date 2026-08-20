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انتقام پنتاگون از افشاگر وضعیت ناو آبراهام لینکلن!

«مکس لدرر» ناشر باسابقه روزنامه نظامی «استارز اند استرایپس» پس از انتشار گزارش‌های این رسانه درباره وخامت شرایط در ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن، پیش از موعد مجبور به کناره گیری از کار است.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۲۲
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آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، منابع ناشناس به سی‌بی‌اس نیوز اعلام کردند که مقام‌های پنتاگون درباره برکناری لدرر پیش از بازنشستگی برنامه‌ریزی‌شده او در ماه آینده گفت‌وگو کرده‌اند. لدرر ۱۹ سال ناشر این روزنامه نظامی بوده و پیش‌تر گفته بود که به دلیل اختلافات اساسی با دولت ترامپ تصمیم گرفته است به‌زودی بازنشسته شود.

لدرر در نامه‌ای خطاب به کارکنان که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، نوشته بود: «روشن شده است که فلسفه من در زمینه رهبری و درک من از ارزش و ماموریت استارز اند استرایپس، از جهات اساسی با مسیر و رویکرد رهبری وزارت دفاع تفاوت دارد.»

گزارش‌های این رسانه درباره لینکلن - که در خاورمیانه در حال انجام یک ماموریت طولانی‌مدت است - اوایل ماه جاری میلادی منتشر شد. مشخص نیست آیا این پوشش خبری با بحث‌های گزارش‌شده درباره لدرر در پنتاگون ارتباط دارد یا نه اما این موضوع تنها مسئله‌ای نیست که باعث رویارویی استارز اند استرایپس با دولت ترامپ شده است.

«اریک اسلاوین» سردبیر استارز اند استرایپس ماه گذشته به تنش‌ها با فرماندهان نظامی اشاره کرد و گفت «سنگری» که حاضر است برای آن جان بدهد، استقلال تحریریه از پنتاگون است؛ پنتاگونی که حدود ۶۵ درصد بودجه این رسانه را تامین می‌کند.

این نشریه روزانه حدود ۱.۴ میلیون خواننده را به‌صورت آنلاین و از طریق نسخه چاپی خارج از کشور پوشش می‌دهد. نخستین شماره آن در جریان جنگ داخلی آمریکا منتشر شد و در جریان جنگ جهانی اول، به دستور ژنرال «جان پرشینگ» به یک روزنامه روزانه تبدیل شد.

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برچسب ها
آمریکا پنتاگون ناو آبراهام لینکلن ناو هواپیمابر
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tabnak.ir/005pn0
tabnak.ir/005pn0