به گزارش تابناک، سردار حسن شجاعی‌نسب شامگاه پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی سرقت حدود ۴۰۰ گرم طلا از یک واحد طلافروشی در بازار مرکزی بیرجند، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی و فنی، هویت سارقان شناسایی و مشخص شد اعضای این باند، افرادی غیربومی و حرفه‌ای هستند که پیش از این در استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان نیز سرقت‌های مشابهی انجام داده و پس از آن به خراسان رضوی متواری شده‌اند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان کرد: با هماهنگی قضایی، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی استان به مشهد اعزام شدند و با همکاری پلیس آگاهی و کلانتری بانوان خراسان رضوی، مخفیگاه متهمان شناسایی شد.

شجاعی‌نسب ادامه داد: مأموران در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، اعضای این باند شامل پنج زن و یک مرد را دستگیر کردند و مقادیر قابل توجهی طلاجات مسروقه از مخفیگاه آنان به دست آمد.

وی با بیان اینکه متهمان تاکنون به هفت فقره سرقت در استان‌های مختلف اعتراف کرده‌اند، ارزش طلاجات کشف‌شده را بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از مالکان واحدهای صنفی و طلافروشی‌ها خواست با استفاده از تجهیزات حفاظتی استاندارد، ضریب امنیتی واحدهای خود را افزایش دهند و موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.