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منیر الحدادی از هواداران استقلال خداحافظی کرد

مهاجم اسپانیایی - مراکشی فصل گذشته تیم فوتبال استقلال با انتشار پیامی در فضای مجازی از هواداران این باشگاه خداحافظی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۱۳
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منیر الحدادی

به گزارش تابناک، منیر الحدادی، بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال استقلال، پس از جدایی از این تیم و پیوستن به آلباسته اسپانیا، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود از هواداران آبی‌پوش خداحافظی کرد.

الحدادی که پس از حضور در استقلال در پایان فصل از جمع آبی‌پوشان جدا شد، با انتشار پیامی خطاب به هواداران این تیم نوشت:

«همیشه همه‌چیز آن‌طور که تصور می‌کنیم پیش نمی‌رود. شرایط باعث شد دوران حضورم در اینجا زودتر از آنچه می‌خواستم به پایان برسد، اما چیزهایی بسیار فراتر از آنچه بتوان با کلمات بیان کرد، با خودم به یادگار می‌برم.

از تمام کسانی که از همان نخستین روز حضورم باعث شدند احساس کنم در خانه خودم هستم، تشکر می‌کنم.

امیدوارم روزی دوباره مسیرمان به یکدیگر برسد. این فصل از زندگی حرفه‌ای من همیشه جایگاه ویژه‌ای در قلبم خواهد داشت.»

منیر الحدادی پس از جدایی از استقلال، با عقد قرارداد به تیم آلباسته اسپانیا پیوست تا فصل جدید فوتبال خود را در لالیگا ۲ این کشور دنبال کند.

منیر الحدادی

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استقلال منیر الحدادی خداحافظی لالیگا
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