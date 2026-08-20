بسکتبال ایران به یک چهارم نهایی کاپ آسیا صعود کرد
به گزارش تابناک، تیم ملی زیر ۱۸ سال پسران ایران امروز (پنجشنبه ۲۹ مرداد) از ساعت ۱۷:۳۰ (به وقت ایران) در ورزشگاه ویر سوارکار شهر احمدآباد هند، در مرحله پلیآف صعود به یکچهارم نهایی کاپ آسیا به مصاف تیم ملی هند رفت و با نتیجه ۸۳ بر ۶۶ برابر این تیم پیروز شد و به یک چهارم نهایی صعود کرد.
کوارترهای این دیدار:
کوارتر اول: ایران ۲۱ - هند ۱۶
کوارتر دوم: ایران ۲۶ - هند ۱۷
کوارتر سوم: ایران ۲۳ - هند ۱۳
کوارتر چهارم: ایران ۱۳ - هند ۲۰
محمدیاشار کمالخالدی در این دیدار با ۲۳ امتیاز و کارایی ۱۷و سهیل سلیماننژاد ۱۴ امتیاز و کارایی ۲۰ بیشترین امتیازها را برای ایران کسب کردند.
تیم ملی ایران در مرحله گروهی این رقابتها با کسب دو پیروزی مقابل قطر و سریلانکا و یک شکست برابر چین، با قرار گرفتن در جایگاه دوم گروه C به مرحله پلیآف رسیده بود.
حالا تیم ملی بسکتبال ایران باید فردا(جمعه ۳۰ مرداد) از ساعت ۱۷:۳۰ در مرحله یکچهارم نهایی به مصاف استرالیا برود.
کاپ آسیا زیر ۱۸ سال پسران با حضور ۱۶ تیم در ۴ گروه ۴ تیمی و از تاریخ ۲۲ مرداد تا اول شهریور در شهر احمدآباد کشور هند در حال برگزاری است. در پایان، ۴ تیم برتر این رقابتها سهمیه حضور در جام جهانی زیر ۱۹ سال ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد.