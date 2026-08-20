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بسکتبال ایران به یک چهارم نهایی کاپ آسیا صعود کرد

تیم ملی بسکتبال زیر ۱۸ سال پسران ایران با برد برابر هند به یک‌چهارم نهایی کاپ آسیا صعود کرد. 
کد خبر: ۱۳۹۰۷۰۹
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بسکتبال

به گزارش تابناک، تیم ملی زیر ۱۸ سال پسران ایران امروز (پنج‌شنبه ۲۹ مرداد) از ساعت ۱۷:۳۰ (به وقت ایران) در ورزشگاه ویر سوارکار شهر احمدآباد هند، در مرحله پلی‌آف صعود به یک‌چهارم نهایی کاپ آسیا به مصاف تیم ملی هند رفت و با نتیجه ۸۳ بر ۶۶ برابر این تیم پیروز شد و به یک چهارم نهایی صعود کرد. 

کوارترهای این دیدار:

کوارتر اول: ایران ۲۱ - هند ۱۶

کوارتر دوم: ایران ۲۶ - هند ۱۷

کوارتر سوم: ایران ۲۳ - هند ۱۳

کوارتر چهارم: ایران ۱۳ - هند ۲۰

محمدیاشار کمال‌خالدی در این دیدار با ۲۳ امتیاز و کارایی ۱۷و سهیل سلیمان‌نژاد ۱۴ امتیاز و کارایی ۲۰ بیش‌ترین امتیازها را برای ایران کسب کردند. 

تیم ملی ایران در مرحله گروهی این رقابت‌ها با کسب دو پیروزی مقابل قطر و سریلانکا و یک شکست برابر چین، با قرار گرفتن در جایگاه دوم گروه C به مرحله پلی‌آف رسیده بود.

حالا تیم ملی بسکتبال ایران باید فردا(جمعه ۳۰ مرداد) از ساعت ۱۷:۳۰ در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف استرالیا برود. 

کاپ آسیا زیر ۱۸ سال پسران با حضور ۱۶ تیم در ۴ گروه ۴ تیمی و از تاریخ ۲۲ مرداد تا اول شهریور در شهر احمدآباد کشور هند در حال برگزاری است. در پایان، ۴ تیم برتر این رقابت‌ها سهمیه حضور در جام جهانی زیر ۱۹ سال ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد.

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برچسب ها
بسکتبال تیم ملی بسکتبال کاپ آسیا
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