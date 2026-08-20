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ماجرای قطع برق در یکی از حوزه‌های کنکور اهواز

آتش‌زدن پایه برق توسط افراد ناشناس عامل قطع برق در یکی از محل‌های کنکور اهواز بوده و تلاش برای شناسایی عوامل این کار آغاز شده‌است.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۰۶
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کنکور

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در ساعت ۸:۰۷ دقیقه امروز پنجشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ همزمان با برپایی کنکور سراسری، فرد یا افراد ناشناس اقدام به آتش زدن پایه چوبی شبکه فشار متوسط، تغذیه کننده برق یکی از محل‌های کنکور در منطقه ۲۲ بهمن اهواز، به نام دانشکده فنی مهارت واحد پسران کردند که منجر به سقوط پایه و قطع برق حدود نیم ساعته محل کنکور شد.

محمد علی مقدسیان پور معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ و فوریت‌های شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به این موضوع در گفتگویی اظهار کرد: با توجه به مکاتبات انجام شده این شرکت همزمان با سراسر کشور تدابیر لازم را برای پایداری هرچه بیشتر شبکه برق برای برپایی کنکور سراسری انجام داده بود.

وی افزود: ترموویژن تمام خطوط حوزه‌های کنکور، انجام تعمیرات موردنیاز و رفع انصالات سست روی فیدرهای مذکور، استقرار ۸ گروه بصورت آماده‌باش در محل حوزه‌ها، استقرار مامور مانور در تمام محل‌های کنکور، هماهنگی با برق منطقه‌ای خوزستان و استقرار گروه تعمیرات خطوط در ایستگاه‌های فوق توزیع از اقدامات انجام‌شده برای برگزاری کنکور بود که به بهترین شکل ممکن با توجه به گرمای هوا صورت گرفت.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ این شرکت در خصوص جزئیات بیشتر این حادثه گفت: در ساعت ۸:۰۷ دقیقه خط تغدیه کننده برق آموزشکده مذکور قطع و بلافاصله مشخص شد یک اصله پایه در نزدیکی ایستگاه تغذیه کننده حوزه امتحانی به دلیل آتش‌سوزی، سقوط کرده است.

مقدسیان پور بیان کرد: بلافاصله پس از حضور گروه‌های عملیاتی در محل، جداسازی پایه معیوب انجام و در ساعت ۸:۴۱ دقیقه شبکه برقدار و وضعیت برق حوزه امتحانی عادی شد.

وی یادآور شد بر اساس دستورالعمل‌ها کلیه مراکز حساس و مهم باید مجهز به دیزل ژنراتور برق اضطراری باشند.

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اهواز کنکور برگزاری کنکور حوزه کنکور قطع برق
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