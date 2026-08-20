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کد خبر: ۱۳۹۰۷۰۵
بازدید: ۴۹۰

عکس: سفر وزیر ورزش و جوانان به کردستان

وزیر ورزش و جوانان به عنوان نماینده دولت چهاردهم روز پنجشنبه ۲۹ مردادماه به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و به منظور افتتاح و بازدید از چند پروژه عمرانی، خدماتی و ورزشی در سنندج و همچنین حضور در شورای اداری و شورای عالی ورزش استان به کردستان سفر کرد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری وزیر ورزش هفته دولت سنندج
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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