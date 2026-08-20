عکس: سفر وزیر ورزش و جوانان به کردستان

وزیر ورزش و جوانان به عنوان نماینده دولت چهاردهم روز پنجشنبه ۲۹ مردادماه به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و به منظور افتتاح و بازدید از چند پروژه عمرانی، خدماتی و ورزشی در سنندج و همچنین حضور در شورای اداری و شورای عالی ورزش استان به کردستان سفر کرد.