صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

نتیجه دیدار تیم فوتبال خاتون بم برابر النصر عربستان

دیدار تیم های فوتبال خاتون بم و النصر عربستان با تساوی به پایان رسید.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۰۴
| |
531 بازدید
خاتون بم

به گزارش تابناک، تیم فوتبال خاتون بم در دومین مسابقه خود در دور گروهی رقابت‌های جام‌ باشگاه‌های زنان آسیا امروز (پنج‌شنبه، ۲۹ مرداد) به مصاف النصر عربستان رفت و در نهایت به تساوی یک- یک رضایت داد.جام

خاتون بم در این مسابقه ابتدا در دقیقه ۸۴ دروازه‌اش را باز شده دید اما دقیقه ۹۵ سارا دیدار کار را به تساوی کشاند تا یک تساوی شیرین برای شاگردان مرضیه جعفری به دست بیاید.

با این تساوی احتمال صعود خاتون به مرحله اصلی افزایش یافت⁩.

نماینده ایران در آخرین مسابقه خود از دور گروهی یکشنبه اول شهریور مقابل اتحاد اردن به میدان می‌رود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فوتبال بانوان خاتون بم النصر عربستان
از کودتای ۲۸ مرداد تا فشارهای امروز؛ چرا ایران بیش از همیشه به اتحاد ملی نیاز دارد؟
بازخوانی تاریخ/ قصه «اکبر بیسوده»؛ مردی که دوست داشت قاتل باشد
چرا نام مرشایمر در تحلیل‌های سیاسی ایران این‌قدر تکرار می‌شود؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش احساسی مرضیه جعفری به جایزه آسیایی
قهرمانی خاتون تقدیم به مردم شهر بم
خاتون قهرمان لیگ برتر زنان شد
خاتون بم قهرمان لیگ فوتبال زنان ایران
برد دختران بم در دیدار قهرمانی فوتبال زنان
وب گردی
پرشین هتل
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۳ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۹ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۱۰۲ نظر)
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد  (۷۷ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۷۶ نظر)
سه راهکار برای بنزین در دستور کار دولت/ قاچاق اصلی گازوئیل است، نه بنزین/ برای کمبود گاز زمستان از الان چاره‌اندیشی شود  (۵۸ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۵۲ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۹ نظر)
طرح سوال از مدنی زاده کلید خورد / احتمال استیضاح دومین وزیر اقتصاد دولت  (۴۵ نظر)
ویدیوی سخنان خاتمی که در فضای مجازی جنجالی شده  (۴۱ نظر)
سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت  (۴۱ نظر)
مرگ مجری زن شبکه معاند + عکس  (۴۰ نظر)
فاجعه در اصفهان؛ ۱۸ زن موتورسوار جان باختند!  (۳۸ نظر)
واکنش پزشکیان به برکناری رئیس سازمان تامین اجتماعی  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005pmi
tabnak.ir/005pmi