نسبت دادن وضعیت حجاب به رهبر شهید دروغ است

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با انتقاد از وضعیت حجاب، گفت: مسئولان برای انجام ندادن وظایف خود نباید جنگ را بهانه کرده و دستگاه‌های مربوطه باید پاسخگو باشند.

به گزارش تابناک، سردار سرتیپ بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، امروز (پنج‌شنبه) در جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور، ضمن تبریک ماه ربیع‌الاول و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و امام شهید، با اشاره به وضعیت حجاب به‌عنوان یک موضوع اولویت‌دار و مهم، اظهار داشت: وضعیت حجاب در سطح کشور غیرقابل قبول است. مسئله حجاب از حدود این موضوع فراتر رفته و به ولنگاری و عریانی تبدیل شده است و باید برای آن فکری اساسی شود و در قبال آن نیز نباید سکوت کرد و عدم کنشگری را به جنگ ارتباط داد.

نسبت دادن وضعیت حجاب به رهبر شهید و رئیس‌جمهور دروغ است

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خاطرنشان کرد: اخیراً یکی از مسئولان در مصاحبه‌ای که حتما برخلاف نظر رئیس‌جمهور است، مطالبی مطرح کرده که این آزادی و امنیت دست‌آورد رئیس‌جمهور است که به زنان بازگردانده شده است و زنان امروز با این وضعیت می‌توانند در جامعه تردد ‌کنند و این اقدام یک آزادی برای زنان است که با حمایت رهبر شهید صورت گرفته است؛ در حالی که این ادعا یک دروغ بزرگ است.

دستگاه‌های فرهنگی پاسخگوی ترک فعل‌شان باشند

وی خاطرنشان کرد: در موضوع حجاب، آنچه باعث شد قانونی که به تصویب مجلس رسیده بود، اجرا نشود، ضرورت اجرای پیش‌زمینه‌های فرهنگی بود که متأسفانه دستگاه‌های فرهنگی نیز در این زمینه کم‌کاری و ترک فعل داشتند و اقداماتی را که باید انجام می‌دادند، محقق نکردند. دستگاه‌های فرهنگی باید امروز پاسخگو باشند و اقداماتی را که درخصوص فرهنگ انجام داده‌اند، ارائه کنند.

سردار کارگر ادامه داد: امروز نه‌تنها مردم متدین، بلکه تمام مردمی که دارای اصالت و ریشه هستند، نسبت به وضعیت بی‌حجابی، عریانی و ولنگاری موجود معترض هستند. متأسفانه شرایط به گونه‌ای است که مسئله از مرز بی‌حجابی عبور کرده و به عریانی در جامعه رسیده‌ایم و امروز امنیت از خانواده‌ها و زنان دارای پوشش مناسب گرفته شده است.

مخالف برخورد قهری هستیم

وی با تأکید بر اینکه مخالف برخوردهای قهری در موضوع حجاب هستیم، گفت: البته باید حتماً در موضوع حجاب فکر اساسی و اقدام صورت بگیرد و نباید دستگاه‌ها به بهانه‌های مختلف ترک فعل کنند. متأسفانه در سطح کشور در موضوع حجاب ترک فعل صورت گرفته است و هیچ دستگاهی خودش را درگیر نمی‌کند و به‌تدریج این موضوع رسمیت داده می‌شود.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت افزود: ۷۰ درصد مردم در نظرسنجی‌ها اعلام کرده‌اند که وضعیت حجاب بدتر از گذشته شده است. البته در این موضوع باید عاقلانه، با برنامه و هوشمندانه عمل شود و کسی منکر این نیست، ولی باید حتماً اقدامی صورت بگیرد.

بی‌حجاب بنیان خانواده را نابود می‌کند

سردار کارگر تصریح کرد: مرکز آمار ایران اعلام کرده است که ۱۸ میلیون و ۷۷۵ هزار نفر مجرد ۱۸ تا ۴۵ ساله شامل بیش از ۹ میلیون ۳۳۸ هزار مرد و بیش از ۷ میلیون زن کمتر از ۴۰ سال وجود دارند که ازدواج نکرده‌اند و با وجود این حجم از افراد مجرد، هرقدر بی‌حجابی ترویج پیدا کند، ازدواج کمتر خواهد شد و بنیان خانواده‌ها با این شرایط نابود می‌شود.

وی ادامه داد: اخیراً یک خانم کلیمی از هموطنان ما، در موضوع حجاب از ما پیگیر و مطالبه‌گر بود و خواهش می‌کرد که وضعیت حجاب را سامان بدهیم. وی مطرح می‌کرد که با این شرایط نمی‌توانند دختران جوان خود را کنترل کنند.

پلیس امکان با متخلفان برخورد کند

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، برخورد پلیس اماکن با مجموعه‌های متخلف در موضوع حجاب را از وظایف این پلیس دانست و تأکید کرد: متأسفانه شاهد هستیم که حتی مانکن‌های برخی فروشگاه‌ها نیز در راستای ترویج بی‌حجابی هستند و در برخی مناطق، استفاده از مانکن‌های زنده رواج پیدا کرده است که باید با این موارد برخورد شود.

وی افزود: دستگاه‌های حاکمیتی در موضوع حجاب، از وزارتخانه‌ها گرفته تا نظام بانکی، مدارس و دانشگاه‌ها، باید الزامات حجاب و عفاف را رعایت کنند؛ چراکه استمرار این روند موجب نارضایتی عمومی و به دنبال آن، ایجاد مسائل امنیتی خواهد شد.

سردار کارگر تصریح کرد: شهرداری تهران، دستگاه‌های انتظامی و فرهنگی باید در مجموعه اماکن و همچنین رویدادهایی که برگزار می‌کنند، رعایت قانون حجاب را در دستور کار قرار دهند و اگر این امر صورت نگیرد، ترک فعل صورت گرفته است.