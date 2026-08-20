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عملیات پهپادی یمن در عمق خاک عربستان

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از دو عملیات این نیروها علیه مواضع دشمن سعودی خبر داد. 
کد خبر: ۱۳۹۰۷۰۱
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یمن

به گزارش تابناک به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: این نیروها موفق شدند دو عملیات نظامی با استفاده از دو پهپاد انجام دهند.

وی اضافه کرد: در جریان یکی از این عملیات‌ها منطقه مهمی از فرودگاه نجران هدف قرار گرفت.

سریع تصریح کرد که عملیات دوم تأسیسات آرامکو در نجران را با موفقیت هدف قرار داد.

وی اضافه کرد که این دو عملیات در واکنش به نقض حریم هوایی استان صعده توسط عربستان صورت گرفت.

 

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یمن عملیات حمله پهپاد عربستان آرامکو
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