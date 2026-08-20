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پایان قدرتمند ایران در پرزیدنت‌کاپ با ۵ مدال دیگر

نمایندگان ایران در آخرین روز رقابت‌های تکواندو پرزیدنت‌کاپ پاکستان با کسب یک مدال طلا و چهار برنز به کار خود پایان دادند.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۰۰
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تکواندو

به گزارش تابناک، نمایندگان ایران در آخرین روز رقابت‌های تکواندو پرزیدنت‌کاپ پاکستان با کسب یک مدال طلا و چهار برنز به کار خود پایان دادند.

ساینا کریمی در وزن ۴۶- کیلوگرم زنان، ناهید کیانی در وزن ۵۷- کیلوگرم، سارا صوفی در وزن ۷۳- کیلوگرم و محمدحسین یزدانی در وزن ۸۷- کیلوگرم مردان نیز با رسیدن به نیمه‌نهایی صاحب مدال برنز شدند.

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برچسب ها
تکواندو ورزشکاران ایرانی پرزیدنت کاپ مدال طلا مدال برنز ناهید کیانی ساینا کریمی
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