نمایندگان ایران در آخرین روز رقابت‌های تکواندو پرزیدنت‌کاپ پاکستان با کسب یک مدال طلا و چهار برنز به کار خود پایان دادند.

به گزارش تابناک، نمایندگان ایران در آخرین روز رقابت‌های تکواندو پرزیدنت‌کاپ پاکستان با کسب یک مدال طلا و چهار برنز به کار خود پایان دادند.

ساینا کریمی در وزن ۴۶- کیلوگرم زنان، ناهید کیانی در وزن ۵۷- کیلوگرم، سارا صوفی در وزن ۷۳- کیلوگرم و محمدحسین یزدانی در وزن ۸۷- کیلوگرم مردان نیز با رسیدن به نیمه‌نهایی صاحب مدال برنز شدند.