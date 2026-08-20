نبض خبر
جزئیات توقف صادرات نفت ایران
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره محاصره دریایی ایران، اعلام کرد «در حال حاضر صادر نفت ایران قطع شده و نفت صادر نمیکنیم و این دیگر یک واقعیت است.» رئیس کل بانک مرکزی تفاوت ایران با کشورهایی مانند قطر و عراق را در دسترسی به ذخایر مالی دانست و گفت: «آنها به ذخایرشان دسترسی دارند، ولی ما ذخایرمان را هم آمریکاییها مسدود کردهاند و اجازه برداشت از آن را نمیدهند.» پیش از این نیز همتی اعلام کرده بود تاکنون هیچ بخشی از پولهای بلوکهشده ایران در چارچوب تفاهمنامه میان تهران و واشنگتن آزاد نشده است. همتی گفته بود این تفاهمنامه «به هر دلیلی به محاق رفته است». جزئیات بیشتر را از زبان همتی میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر عبدالناصر همتی ویدیو صادرات نفت ایران محاصره دریایی ایران کاهش منابع ارزی قطع صادرات
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