جزئیات توقف صادرات نفت ایران

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره محاصره دریایی ایران، اعلام کرد «در حال حاضر صادر نفت ایران قطع شده و نفت صادر نمی‌کنیم و این دیگر یک واقعیت است.» رئیس کل بانک مرکزی تفاوت ایران با کشورهایی مانند قطر و عراق را در دسترسی به ذخایر مالی دانست و گفت: «آنها به ذخایرشان دسترسی دارند، ولی ما ذخایرمان را هم آمریکایی‌ها مسدود کرده‌اند و اجازه برداشت از آن را نمی‌دهند.» پیش از این نیز همتی اعلام کرده بود تاکنون هیچ بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران در چارچوب تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن آزاد نشده است. همتی گفته بود این تفاهم‌نامه «به هر دلیلی به محاق رفته است». جزئیات بیشتر را از زبان همتی می‌بینید و می‌شنوید.