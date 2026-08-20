صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

ایهود باراک: نتانیاهو عقل خود را از دست داده است

نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی گفت که تنش‌آفرینی نتانیاهو علیه ترکیه شتاب‌زده و احمقانه است و انگیزه‌های سیاسی مرتبط با انتخابات آتی در پشت سر آن قرار دارد.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۹۸
| |
750 بازدید
ایهود باراک

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری شهاب، نخست‌ وزیر پیشین رژیم صهیونیستی گفت: بنیامین نتانیاهو عقل خود را کاملاً از دست داده است.

بر اساس این گزارش، «ایهود باراک» در این خصوص گفت: تنش آفرینی نتانیاهو علیه ترکیه شتاب‌ زده و احمقانه است و انگیزه‌های سیاسی مرتبط با انتخابات آتی در پشت سر آن قرار دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به تنش‌هایی که موجب نگرانی و ترس در میان افکار عمومی شده است، از این تنش‌ آفرینی به‌ شدت بوی نیت سیاسی به مشام می‌رسد.

ایهود باراک در بخش دیگری از سخنانش هشدار داد: پس از شکست مطلق و ناکامی سیاسی، این فرد دیگر دغدغه «امنیّت اسرائیل» را ندارد بلکه مشغول مانورهایی برای بقای سیاسی است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل ایهود باراک نتانیاهو
از کودتای ۲۸ مرداد تا فشارهای امروز؛ چرا ایران بیش از همیشه به اتحاد ملی نیاز دارد؟
بازخوانی تاریخ/ قصه «اکبر بیسوده»؛ مردی که دوست داشت قاتل باشد
چرا نام مرشایمر در تحلیل‌های سیاسی ایران این‌قدر تکرار می‌شود؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نتانیاهو جایگاه ترامپ را در انتخابات کنگره متزلزل کرده است/ «حماس» شکاف را افزایش داد
تأکید مقامات قطر و حماس بر لزوم فشار جهانی بر اسرائیل
اعتراف به نفوذ ایران در تلفن همراه خبرنگاران اسرائیلی
موضع‌گیری عجیب وزیر خارجه جولانی علیه اسرائیل!
وزیر خارجه مصر: با ایران در تماس هستیم
سفیر ترامپ شهرک‌نشینان را «تروریست» خواند!
ادعای تازه نتانیاهو برای ادامه تجاوزها به لبنان
در دیدار کوشنر و نتانیاهو چه گذشت؟
محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان
واکنش حماس به سخنان ترامپ
گفتگوی رئیس جدید موساد با وزیر خارجه سوریه
وحشت نتانیاهو از رهبر انقلاب در تبلیغات انتخاباتی + عکس
بیانیه مشترک مصر، قطر و ترکیه علیه اسرائیل
وب گردی
پرشین هتل
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۳ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۹ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۱۰۲ نظر)
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد  (۷۷ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۷۶ نظر)
سه راهکار برای بنزین در دستور کار دولت/ قاچاق اصلی گازوئیل است، نه بنزین/ برای کمبود گاز زمستان از الان چاره‌اندیشی شود  (۵۸ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۵۲ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۹ نظر)
طرح سوال از مدنی زاده کلید خورد / احتمال استیضاح دومین وزیر اقتصاد دولت  (۴۵ نظر)
ویدیوی سخنان خاتمی که در فضای مجازی جنجالی شده  (۴۱ نظر)
سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت  (۴۱ نظر)
مرگ مجری زن شبکه معاند + عکس  (۴۰ نظر)
فاجعه در اصفهان؛ ۱۸ زن موتورسوار جان باختند!  (۳۸ نظر)
واکنش پزشکیان به برکناری رئیس سازمان تامین اجتماعی  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005pmc
tabnak.ir/005pmc