ایهود باراک: نتانیاهو عقل خود را از دست داده است

نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی گفت که تنش‌آفرینی نتانیاهو علیه ترکیه شتاب‌زده و احمقانه است و انگیزه‌های سیاسی مرتبط با انتخابات آتی در پشت سر آن قرار دارد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری شهاب، نخست‌ وزیر پیشین رژیم صهیونیستی گفت: بنیامین نتانیاهو عقل خود را کاملاً از دست داده است.

بر اساس این گزارش، «ایهود باراک» در این خصوص گفت: تنش آفرینی نتانیاهو علیه ترکیه شتاب‌ زده و احمقانه است و انگیزه‌های سیاسی مرتبط با انتخابات آتی در پشت سر آن قرار دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به تنش‌هایی که موجب نگرانی و ترس در میان افکار عمومی شده است، از این تنش‌ آفرینی به‌ شدت بوی نیت سیاسی به مشام می‌رسد.

ایهود باراک در بخش دیگری از سخنانش هشدار داد: پس از شکست مطلق و ناکامی سیاسی، این فرد دیگر دغدغه «امنیّت اسرائیل» را ندارد بلکه مشغول مانورهایی برای بقای سیاسی است.