دستگیری عنصر نفوذی مرتبط با شبکههای معاند در جهرم
به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرهنگ علیاصغر محمدپور از شناسایی و دستگیری یک عنصر نفوذی مرتبط با شبکههای معاند و بیگانه در شهرستان جهرم خبر داد و گفت: در پی رصد مستمر فضای مجازی، کارشناسان پلیس متوجه فعالیت فردی شدند که با استفاده از دو حساب کاربری در شبکه اجتماعی اینستاگرام، اقدام به ارسال تصاویر و اطلاعات نادرست درباره تعدادی از شهروندان سرشناس جهرمی برای شبکههای معاند میکرد.
فرمانده انتظامی شهرستان جهرم افزود: این فرد با هدف تخریب چهره و اعتبار اجتماعی افراد مورد اشاره اقدام به انتشار و ارسال محتوا میکرد که موضوع بلافاصله در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.
سرهنگ محمدپور ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی و هماهنگی با مقام قضائی، هویت متهم شناسایی و وی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.
وی با اشاره به اقرار صریح متهم نسبت به بزه انتسابی گفت: پس از تکمیل پرونده و جمعآوری مستندات کافی، متهم برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.
فرمانده انتظامی شهرستان جهرم در پایان بر عزم جدی پلیس برای مقابله با اقدامات تهدیدکننده امنیت روانی جامعه تأکید کرد و از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک در فضای مجازی را در اسرع وقت به مراجع انتظامی گزارش دهند.