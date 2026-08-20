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دستگیری عنصر نفوذی مرتبط با شبکه‌های معاند در جهرم

فرمانده انتظامی جهرم از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با استفاده از حساب‌های کاربری در اینستاگرام، تصاویر و اطلاعات نادرست از شهروندان این شهرستان را برای شبکه‌های معاند ارسال می‌کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۹۷
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دستگیری

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرهنگ علی‌اصغر محمدپور از شناسایی و دستگیری یک عنصر نفوذی مرتبط با شبکه‌های معاند و بیگانه در شهرستان جهرم خبر داد و گفت: در پی رصد مستمر فضای مجازی، کارشناسان پلیس متوجه فعالیت فردی شدند که با استفاده از دو حساب کاربری در شبکه اجتماعی اینستاگرام، اقدام به ارسال تصاویر و اطلاعات نادرست درباره تعدادی از شهروندان سرشناس جهرمی برای شبکه‌های معاند می‌کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم افزود: این فرد با هدف تخریب چهره و اعتبار اجتماعی افراد مورد اشاره اقدام به انتشار و ارسال محتوا می‌کرد که موضوع بلافاصله در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.

سرهنگ محمدپور ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی و هماهنگی با مقام قضائی، هویت متهم شناسایی و وی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

وی با اشاره به اقرار صریح متهم نسبت به بزه انتسابی گفت: پس از تکمیل پرونده و جمع‌آوری مستندات کافی، متهم برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم در پایان بر عزم جدی پلیس برای مقابله با اقدامات تهدیدکننده امنیت روانی جامعه تأکید کرد و از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک در فضای مجازی را در اسرع وقت به مراجع انتظامی گزارش دهند.

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برچسب ها
استان فارس جهرم نفوذی شبکه های معاند شبکه اجتماعی ارسال تصاویر دستگیری
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