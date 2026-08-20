عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی درباره پرواز هواپیماهای دولتی امارات متحده عربی به ایران و شایعه انتقال پول‌های بلوکه شده و یا آزادسازی منابع ایران در قطر گفت: «تاکنون چیزی از پول‌های بلوکه‌شده در راستای تفاهم‌نامه آزاد نشده است.» توضیحات صریح همتی که نشان می‌دهد آمریکا هنوز این بند از تفاهم اسلام آباد را اجرا نکرده را می‌بینید و می‌شنوید.