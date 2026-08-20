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بیانیه مشترک مصر، قطر و ترکیه علیه اسرائیل

مصر، قطر و ترکیه در بیانیه‌ای مشترک، حملات اخیر رژیم صهیونیستی در نوار غزه را «به شدت محکوم» کرده و به شدت از نقضهای مستمر آتش‌بس در این باریکه ابراز نگرانی کردند.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۸۷
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به گزارش تابناک به نقل از فارس، مصر، قطر و ترکیه در بیانیه‌ای مشترک، حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه که به شهادت شمار جدیدی از غیرنظامیان منجر شد، به شدت محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است: ما به شدت از نقضهای مستمر آتش‌بس در نوار غزه نگرانیم و تاکید می‌کنیم که تشدید حملات اسرائیل، تلاشهای منطقه‌ای و بین‌المللی را در این مرحله حساس تضعیف می‌کند.

این سه کشور بار دیگر بر لزوم پایبندی اسرائیل به تمام تعهدات خود بر اساس توافقنامه آتش‌بس در غزه و ضرورت اجتناب آن از هرگونه اقدامی که ممکن است آتش‌بس را تضعیف کند یا به تشدید تنش منجر شود، تأکید کردند.

 در خاتمه این بیانیه آمده است: ما بار دیگر از جامعه بین‌المللی و شورای صلح به رهبری رئیس‌جمهور ترامپ می‌خواهیم که بر پایبندی به آتش‌بس در غزه نظارت کنند.

وزارت بهداشت فلسطین امروز نیز اعلام کرد که در سایه تداوم حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۰ نفر دیگر شهید و ۲۵ تن زخمی شده‌اند.

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مصر ترکیه بیانیه اسرائیل جنایت غزه
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