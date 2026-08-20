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ورود ناو هواپیمابر «جورج واشنگتن» به منطقه

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از ورود ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به منطقه عملیاتی خاورمیانه پس از ناکامی ناو آبراهام لینکلن در انجام مأموریت‌های رزمی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۸۳
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ناو هواپیمابر

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که ناو هواپیمابر «یو اس اس جورج واشنگتن» دیروز چهارشنبه وارد منطقه عملیاتی در خاورمیانه شده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس پیشتر گزارش داده بود که ناو جورج واشنگتن هفته گذشته سواحل ویتنام را ترک کرده و در مسیر اقیانوس هند قرار گرفته است.

قرار است ناو جورج واشنگتن جایگزین ناو آبراهم لینکلن شود که از نوامبر ۲۰۲۵ در دریا بوده و در چند وقت اخیر حرف و حدیث‌ها درباره آن از خودکشی ملوانان و خدمه گرفته تا تلاش آنها برای پریدن به دریا و همچنین وضعیت تغذیه و بهداشت‌شان، بسیار زیاد بوده است.

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به این تحولات نوشت: مشکلات پشتیبانی و تدارکاتی ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن زمانی آغاز شد که ایران در ابتدای جنگ آسیب شدیدی به پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین وارد کرد و این پایگاه را که نیروی دریایی آمریکا دهه‌ها به آن متکی بود از رده خارج ساخت.

گزارش‌ها درباره وضعیت سلامتی نیروهای آمریکایی در ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن، کنگره و خانواده این نیروها را بر آن داشته تا تحقیقات جدیدی را در این باره انجام دهند، تحقیقاتی که به نظر می‌رسد پایانی ندارد حتی با وجود آنکه دولت روز جمعه اعلام کرد این ناو در حال بازگشت به آمریکاست.

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برچسب ها
آمریکا سنتکام ناو هواپیمابر جورج واشنگتن
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