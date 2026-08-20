آمار داوطلبان کنکور در نوبت عصر

بیش از ۱۵۵ هزار داوطلب در دو گروه آزمایشی هنر و زبان های خارجی رقابت خود را بعد از ظهر امروز پنج شنبه ۲۹ مرداد آغاز کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آزمون سراسری ۱۴۰۵ با حضور یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی در ۴۱۵ شهرستان کشور در حال برگزاری است و سازمان سنجش برای برگزاری این آزمون ۵۸۶ حوزه اصلی و ۱۷ هزار و ۱۴ حوزه فرعی را در نظر گرفته است تا داوطلبان در گستره وسیعی از نقاط کشور امکان حضور در آزمون را داشته باشند.

کنکور ۱۴۰۵ از صبح امروز پنجشنیه ۲۹ مرداد با رقابت داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی آغاز شد و عصر امروز نیز داوطلبان گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی در حوزه‌های امتحانی حاضر شدند.

این آزمون با رقابت داوطلبان گروه‌های علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی در نوبت صبح فردا جمعه ۳۰ مرداد به پایان می رسد.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی سازمان سنجش، ۳۲۷ هزار و ۷۳۴ نفر در گروه علوم انسانی، ۱۳۵ هزار و ۸۱۳ نفر در گروه علوم ریاضی و فنی، ۹۰ هزار و ۱۷۳ نفر در گروه زبان‌های خارجی و ۶۴ هزار و ۹۹۹ نفر در گروه هنر ثبت‌نام کرده‌اند.

ترکیب جنسیتی داوطلبان نیز نشان می‌دهد زنان سهم بیشتری از متقاضیان آزمون سراسری را به خود اختصاص داده‌اند؛ به طوری که ۶۵ درصد کل داوطلبان کنکور امسال زن و ۳۵ درصد مرد هستند.

در گروه علوم تجربی ۶۹ درصد داوطلبان زن و ۳۱ درصد مرد هستند. در گروه علوم انسانی نیز زنان با سهم ۶۸ درصدی در اکثریت قرار دارند.

در گروه علوم ریاضی و فنی ۴۰ درصد داوطلبان زن و ۶۰ درصد مرد هستند. همچنین ۷۸ درصد داوطلبان گروه هنر و ۶۹ درصد متقاضیان گروه زبان‌های خارجی را زنان تشکیل می‌دهند.

سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام جزئیات برگزاری آزمون، از داوطلبان خواسته است زمان حضور خود در حوزه‌های امتحانی را به گونه‌ای تنظیم کنند که پیش از بسته شدن درها در محل آزمون حاضر باشند.

بر این اساس آزمون‌های نوبت صبح رأس ساعت ۷:۳۰ آغاز می‌شود و درهای حوزه‌های امتحانی ساعت ۷ صبح بسته خواهد شد. آزمون‌های نوبت عصر نیز ساعت ۱۵ آغاز می‌شود و درهای حوزه‌ها ساعت ۱۴:۳۰ بسته خواهد شد.

بنابراین داوطلبان باید پیش از زمان اعلام‌شده در حوزه امتحانی حضور داشته باشند تا به دلیل بسته شدن درها از ورود به جلسه آزمون بازنمانند.

در میان داوطلبان این آزمون، افراد با سنین مختلف حضور دارند؛ به‌طوری که مسن‌ترین داوطلب کنکور ۱۴۰۵ فردی ۸۵ ساله از استان کرمانشاه است که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت کرده است.

در مقابل، جوان‌ترین داوطلب این آزمون متولد سال ۱۳۹۳ و ۱۲ ساله است که از استان اردبیل در کنکور شرکت کرده است.

نتایج اولیه کنکور ۱۴۰۵ در شهریور ماه و نتایج نهایی نیز نیمه دوم آبان از طریق سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود و نو دانشجویان از اواخر آبان به دانشگاه ها خواهند رفت.

در کنار توصیه‌های همیشگی درباره حضور به‌موقع داوطلبان، امسال نیز سازمان سنجش بر ممنوعیت ورود انواع تجهیزات الکترونیکی به جلسه آزمون تأکید کرده است.

داوطلبان نباید تلفن همراه، حتی در حالت خاموش، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند یا انگشتر هوشمند، هندزفری، پیجر و سایر تجهیزات ارتباطی و الکترونیکی را با خود به جلسه آزمون ببرند.

همراه داشتن کیف و ساک دستی، جزوه، کتاب، ماشین‌حساب، یادداشت و وسایل اضافی نیز ممنوع اعلام شده است.