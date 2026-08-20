نبض خبر
ناصر تقوایی گفت تو بدشانس ترین هنرپیشه مملکتی
اکبر معززی با لحنی پر از حسرت و صمیمیت، از روزهای سخت تولید فیلم «ایران» به کارگردانی ناصر تقوایی میگوید. روزهایی که سینما با خوندل ساخته میشد؛ روزهای بدون موبایل و ماسولهی دورافتاده. او از لحظهای میگوید که تمام خستگی آن دو سال روی تنش ماند: وقتی فهمید فیلم توقیف شده و اکران نمیشود. اما اوج داستان، برخورد ناصر تقوایی با او در میدان فاطمی است؛ جایی که تقوایی او را در آغوش میکشد و میگوید: «اکبر، تو بدشانسترین هنرپیشهی خوب این مملکتی…» شما کدام نقشآفرینی اکبر معززی را بیشتر دوست دارید؟ نظرتان درباره سینمای تقوایی چیست؟
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