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کد خبر: ۱۳۹۰۶۷۷
بازدید: ۶۵۹

عکس: پروژه جنجالی شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری

رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه با انتشار فراخوان ساخت ۱٬۲۳۴ واحد مسکونی، طرح‌های مربوط به پروژه جنجالی شهرک‌سازی E1 در کرانه باختری را پیش برد. این پروژه بخشی از طرح گسترده‌تر ساخت ۳٬۴۰۱ واحد مسکونی در منطقه E1، واقع در شرق اورشلیم، است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل پروژه شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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