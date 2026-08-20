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محدودیت تردد در کندوان و تهران-شمال

رییس پلیس راه البرز از اعمال محدودیت ترافیکی در جاده کرج - جالوس و آزادراه تهران - شمال در روز جمعه ٣٠ مرداد ماه جاری در محدوده این استان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۷۲
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جاده

 

سرهنگ «پیمان کرمی» امروز پنجشنبه اظهار کرد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ١٤ روز جمعه ٣٠ مرداد ماه جاری از آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع می شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی گفت: بر این اساس تردد از ساعت ١٥ همان روز از ابتدای پل زنگوله در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس با اعلام پلیس راه ممنوع خواهد شد.

کرمی بیان کرد: تردد خودروها از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است.

وی افزود : همچنین تردد وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج و تهران از ساعت ١٦ روز جمعه ٣٠ مرداد با اعلام ماموران پلیس راه در محل به صورت یک طرفه خواهد بود.

نیمی از جاده ١٦٠ کیلومتری کرج - چالوس در حوزه استان البرز و نیمی دیگر در استان مازندران واقع شده است.
 

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