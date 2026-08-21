تاکسیهای بدون راننده تسلا راهی خیابان میشوند
تسلا در حال آمادهسازی برای ورود جدیتر به بازار تاکسیهای خودران است و شهر آستین در تگزاس بهعنوان نخستین محل اجرای این پروژه انتخاب شده است.
به گزارش تابناک؛ خودروی Cybercab بدون فرمان و پدال طراحی شده و قرار است جابهجایی مسافران را بدون حضور راننده انسانی انجام دهد.
تسلا آزمایش نسخههای تولیدی Cybercab را در خیابانهای عمومی آغاز کرده و کارکنان شرکت نیز برای راهاندازی نخستین ناوگان خودران در آستین در حال آمادهسازی هستند.
این شرکت امیدوار است با افزایش تولید Cybercab، ناوگان حملونقل اشتراکی خود را گسترش دهد و در صورت موفقیت، این سرویس را به شهرهای دیگر نیز منتقل کند.
ایمنی در شرایط واقعی ترافیک، واکنش به رفتار عابران و رانندگان، الزامات قانونی و اعتماد عمومی از مهمترین چالشهایی هستند که موفقیت تاکسیهای بدون راننده تسلا را تعیین خواهند کرد.