حضور رئیس مجلس در کاظمین + عکس
رئیس مجلس در ادامه سفر به عراق به زیارت مضجع شریف امام کاظم(ع) و امام جواد(ع) در کاظمین مشرف شد.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۵۹| |
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محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و هیئت پارلمانی در ادامه سفر خود به عراق با حضور در کاظمین، مضجع شریف امام کاظم و امام جواد (علیهماالسلام) را زیارت کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان این زیارت با برخی از زائران و مجاوران بارگاه امام موسی کاظم(ع) و جوادالائمه(ع) گفتگوهایی گرم و صمیمانه داشت.
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