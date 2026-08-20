حضور رئیس مجلس در کاظمین + عکس

رئیس مجلس در ادامه سفر به عراق به زیارت مضجع شریف امام کاظم(ع) و امام جواد(ع) در کاظمین مشرف شد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و هیئت پارلمانی در ادامه سفر خود به عراق با حضور در کاظمین، مضجع شریف امام کاظم و امام جواد (علیهماالسلام) را زیارت کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان این زیارت با برخی از زائران و مجاوران بارگاه امام موسی کاظم(ع) و جوادالائمه(ع) گفتگوهایی گرم و صمیمانه داشت.