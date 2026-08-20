عکس: هری و مگان؛ زندگی مشترک آنها در قاب عکس
شاهزاده هری و همسرش مگان، شش سال پس از کنارهگیری از وظایف سلطنتی و نقل مکان به آمریکا، قصد دارند ماه جاری به بریتانیا بازگردند. نگاهی تصویری به فرازهایی از زندگی مشترک شاهزاده هری و همسرش مگان؛ از مراسم ازدواج در قلعه ویندزور تا تولد و غسل تعمید پسرشان، آرچی.
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