عکس: فرازهایی از زندگی هری و مگان

شاهزاده هری و همسرش مگان، شش سال پس از کناره‌گیری از وظایف سلطنتی و نقل مکان به آمریکا، قصد دارند ماه جاری به بریتانیا بازگردند. نگاهی تصویری به فرازهایی از زندگی مشترک شاهزاده هری و همسرش مگان؛ از مراسم ازدواج در قلعه ویندزور تا تولد و غسل تعمید پسرشان، آرچی.