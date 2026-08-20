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کد خبر: ۱۳۹۰۶۵۷
بازدید: ۲۰۷۱

عکس: فرازهایی از زندگی هری و مگان

شاهزاده هری و همسرش مگان، شش سال پس از کناره‌گیری از وظایف سلطنتی و نقل مکان به آمریکا، قصد دارند ماه جاری به بریتانیا بازگردند. نگاهی تصویری به فرازهایی از زندگی مشترک شاهزاده هری و همسرش مگان؛ از مراسم ازدواج در قلعه ویندزور تا تولد و غسل تعمید پسرشان، آرچی.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل زندگی مشترک هری و مگان وظایف سلطنتی بریتانیا قلعه ویندزور
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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