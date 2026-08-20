لغو ناگهانی بازی اسرائیل به میزبانی عربستان

جام ملت‌های ورزش‌های الکترونیکی به دلیل ناامنی در منطقه به تعویق افتاد.

«جام ملت‌های ورزش‌های الکترونیکی به دلیل ناامنی در منطقه به تعویق افتاد»، این بیانیه امروز(پنجشنبه) سازمان Esports Foundation از لغو این مسابقات به میزبانی ریاض عربستان است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اسرائیل در این مسابقات برای اولین‌بار در تاریخ می‌خواست یک تیم ورزشی را به عربستان عازم کند.

میزبانی ریاض از تیم رژیم صهیونیستی از هفته گذشته بسیار خبرساز شده بود و بسیاری از کارشناسان این اقدام سعودی‌ها را ابتدای پروژه عادی‌سازی روابط ریاض با تل‌آویو بیان کردند.

رالف رایشت، مدیرعامل Esports Foundation گفت: تصمیم به تعویق آسان نبوده و هدف این است که نخستین دوره مسابقات در «شرایط مناسب و امن» و در سطح مورد انتظار برگزار شود.

سایت Al-Monitor صراحتاً جنگ ایران را عامل ضربه به پروژه بازی‌های الکترونیکی عربستان دانست و تعویق ENC را در همین چارچوب تحلیل کرد.

تحلیل مؤسسه INSS نشان می‌دهد که رابطه عربستان و اسرائیل در سال ۲۰۲۶ همچنان موضوعی استراتژیک و حساس برای ریاض است و این کشور از راه‌های مختلف برای عادی‌سازی روابط وارد عمل شده است.

سایت esportsnationscup اسپانیا عنوان می‌کند که این تعویق را نباید «شکست پروژه عادی‌سازی» اسرائیل و عربستان نامید چون سال آینده تیم ورزشی اسرائیل به ریاض سفر خواهد کرد.

اما رابرت برلی، کارشناس ایرلندی می‌گوید که پروژه عادی‌سازی روابط ریاض و تل‌آویو در سال ۲۰۲۶ با این تعویق، ضربه سنگینی خورد چون حضور ورزشکاران اسرائیلی‌ در پایتخت عربستان در کنار بیش از ۱۰۰ کشور، یک تصویر نمادین بسیار مهم ایجاد می‌کرد.

سایت مقاطعه می‌نویسد که اعتراض فدراسیون‌های دیگر به شرکت کردن ورزشکاران اسرائیلی به دلیل نسل‌کشی در غزه و ایجاد کمپین‌های مردمی در فضای مجازی در یک سال پیش‌رو می‌تواند ریاض را تحت فشار بگذارد تا از حضور تیم اسرائیلی در این مسابقات تجدیدنظر کند.

