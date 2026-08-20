حق‌پرست با اشاره به خطرات ناشی از تردد خودرو‌های سوخت‌بر و رانندگی پرخطر از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از حرکت خلاف جهت و انجام رفتار‌های پرخطر در جاده‌ها خودداری کنند.

رئیس پلیس راه هرمزگان گفت: برخورد رخ‌ به‌ رخ یک دستگاه خودروی سوخت‌بر با یک دستگاه دنا در محور فین واقع در استان هرمزگان منجر به فوت سه نفر شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرهنگ محمد حق پرست ظهر پنجشنبه در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی هرمزگان، اظهار کرد: تردد در محورهای مواصلاتی استان در حال حاضر عادی و روان است و تنها در محدوده محور بندرعباس به میناب حوالی دانشگاه هرمزگان به دلیل برگزاری کنکور سراسری مقداری تراکم ترافیکی وجود دارد.

رئیس پلیس راه هرمزگان، افزود: همکاران پلیس راه در این محدوده حضور دارند و مشغول کنترل و مدیریت ترافیک هستند و خوشبختانه تاکنون مشکل خاصی در محدوده برگزاری کنکور ایجاد نشده است.



وی از والدینی که فرزندان خود را برای شرکت در آزمون سراسری همراهی می‌کنند، خواست از توقف در سطح معابر، به ویژه جاده‌ها، خودداری کنند و گفت: والدین باید خودروهای خود را در محل‌های پارک، کنارگذرها و شانه راه‌های مشخص شده متوقف کرده و برای پیاده کردن فرزندان خود از محل‌های تعیین شده استفاده کنند.

حق‌پرست همچنین بر ضرورت همکاری و تعامل والدین و رانندگان با عوامل پلیس راه تأکید کرد.



وی در ادامه با اشاره به وقوع یک فقره تصادف مرگبار در محور فین محدوده دشت امام، بیان کرد: متأسفانه صبح امروز یک مورد تصادف منجر به فوت در این محور رخ داد که در پی آن سه نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه هرمزگان، ادامه داد: در این حادثه یک دستگاه خودروی سوخت‌بر به دلیل حرکت در خلاف جهت مسیر با یک دستگاه سواری دنا به صورت رخ به رخ برخورد کرد که در پی این برخورد خودروها دچار حریق شدند.

وی گفت: در این حادثه راننده و سرنشین خودروی سوخت‌بر و راننده خودروی دنا هر سه نفر در صحنه تصادف جان باختند.

حق‌پرست با اشاره به خطرات ناشی از تردد خودروهای سوخت‌بر و رانندگی پرخطر از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از حرکت خلاف جهت و انجام رفتارهای پرخطر در جاده‌ها خودداری کنند.

وی همچنین از مسئولان و متولیان حوزه ترافیک و دستگاه‌های مرتبط خواست وظایف خود را در زمینه فرهنگ‌سازی و آموزش صحیح رانندگی با جدیت دنبال کنند تا از وقوع حوادث ناگوار و تلفات جاده‌ای در محورهای هرمزگان جلوگیری شود.