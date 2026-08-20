قیمت طلا ۱۸ عیار امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد
قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۱۹ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۴۸| |
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به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد رشد قیمت طلا نسبت به روز گذشته است.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت طلا امروز با افزایش 63 دلاری نسبت به روز گذشته، 4484 (چهار هزار و چهارصد و هشتاد و چهار) دلار نرخگذاری شد.
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به 19 میلیون و 957 هزار و 100 تومان رسید.
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به 86 میلیون و 450 هزار تومان رسید.
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