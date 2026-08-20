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قیمت طلا ۱۸ عیار امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۱۹ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۴۸
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430 بازدید
قیمت طلا

به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد رشد   قیمت‌‌‌‌ طلا نسبت به روز گذشته است.

آخرین  نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با افزایش 63 دلاری نسبت به روز گذشته، 4484 (چهار هزار و چهارصد و هشتاد و چهار) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به 19 میلیون و 957 هزار و 100 تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به 86 میلیون و 450 هزار تومان رسید‌.

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