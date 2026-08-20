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قیمت دلار، یورو و درهم امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد

قیمت دلار امروز با کاهش نسبت به روز گذشته به، ۱۸۹،۸۳۰ (یکصد و هشتاد و نه هزار و هشتصد و سی) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۴۵
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قیمت دلار

به گزارش تابناک، در بازار امروز قیمت دلار و یورو  در مقایسه با روز گذشته نزولی بود.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش، از 156226 (یکصد و پنجاه و شش هزار و دویست و بیست و شش) تومان به 156545 (یکصد و پنجاه و شش هزار و پانصد و چهل و پنج) تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با کاهش نسبت به روز گذشته به، 189,830 (یکصد و هشتاد و نه هزار و هشتصد و سی) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با افزایش، از 180900 (یکصد و هشتاد هزار و نهصد) تومان به 182584 (یکصد و هشتادو دو هزار و پانصد و هشتاد و چهار) تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با کاهش، 221,880 (دویست و بیست و یک هزار و هشتصد و هشتاد) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از ۴۲۵۳۹ (چهل و دو هزار و پانصد و سی و نه) تومان به ۴۲۶۲۶ (چهل و دو هزار و ششصد و بیست و شش) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با افزایش نسبت به روز گذشته، به ۵۱,۷۳۰ (پنجاه و یک هزار و هفتصد و سی) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش به ۲۵۸,۵۹۰ (دویست و پنجاه و هشت هزار و پانصد و نود) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با کاهش نسبت به روز گذشته، ۳,۹۶۰ (سه هزار و نهصد و شصت) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش به ۱۳۷,۷۶۰ (یکصد و سی و هفت هزار و هفتصد و شصت) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با افزایش به ۱۳۵,۲۲۰ (یکصد و سی و پنج هزار و دویست و بیست) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، ۱۴۵.۳ تومان نرخ‌گذاری شد.

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