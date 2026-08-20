مرحله جدید حملات یمنی به عربستان آغاز شد
نیروهای مسلح یمن همچنان در چارچوب معادله «تشدید در برابر تشدید و محاصره در برابر محاصره»، در حال گسترش اهداف خود در جنوب عربستان سعودی هستند و همچنان به محاصره دریایی علیه این کشور ادامه میدهند.
جزئیات 3 معادله نظامی یمن علیه عربستان
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در این زمینه منابع یمنی گزارش دادند که صنعا پس از اعلام ایجاد سه معادله نظامی، از محاصره دریایی گرفته تا حملات عمیق، و مطرح کردن خواستههای خود در ازای توقف عملیات، در حال آماده شدن برای ورود به مرحله جدیدی از تشدید تنش علیه عربستان سعودی است.
نیروهای صنعا به عنوان بخشی از آمادگیهای خود برای ورود به مرحله دوم تشدید تنش نظامی دریایی و هوایی علیه عربستان سعودی، تاکید کردند که در چند هفته گذشته در تحمیل سه معادله نظامی موفق بودهاند.
اولین معادله در این زمینه، «محاصره در برابر محاصره» است که یمنیها از جنوب تا شمال دریای سرخ، با عبور از خلیج عدن و دریای عرب، ایجاد کردهاند. معادله دوم تحت عنوان «تشدید در برابر تشدید» شامل هدف قرار دادن مراکز تجمع نیروهای اشغالگر سعودی و مزدوران آنها در همه مناطق، از غرب تا شرق یمن است.
اما معادله سوم، «بازدارندگی و پاسخ مستقیم» است که مبتنی بر پاسخ به نقض حریم هوایی یمن با هدف قرار دادن تأسیسات استراتژیک در اعماق عربستان سعودی است.
در همین راستا، نیروهای صنعا از طریق سخنگوی نظامی خود، سرتیپ یحیی سریع، نتایج عملیات نظامی خود را که به عنوان بخشی از «مرحله اول» انجام شده بود، فاش کردند.
به گفته یحیی سریع، نیروهای مسلح یمن از 20 جولای گذشته، هشت نفتکش سعودی را هدف قرار دادهاند: پنج نفتکش در دریای سرخ و سه نفتکش در خلیج عدن و دریای عرب. آنها همچنین موفق به جلوگیری از عبور 48 نفتکش سعودی از دریای سرخ و دریای عرب و مجبور کردن آنها به بازگشت به بنادر مبدا شدند.
طبق بیانیه یحیی سریع، نیروهای صنعا مجموعهای از عملیات تلافیجویانه هوایی را با استفاده از موشکهای بالستیک و پهپادها در عمق خاک عربستان انجام دادند که با دقت به اهداف اصابت کردند و خسارات گستردهای به تأسیسات نفتی آرامکو سعودی در چندین منطقه در جنوب و شرق عربستان وارد ساختند.
بر این اساس، 9 حمله توسط نیروهای مسلح یمن علیه اهداف عربستان انجام شده که علاوه بر هدف قرار دادن سیستم تأمین نفت از استان شرقی به شبه جزیره عربستان، ینبع، نجران، جیزان و ابها را نیز هدف قرار داده است. این عملیات در پاسخ به تجاوز سعودیها که فرودگاه بینالمللی صنعا و بندر حدیده را هدف قرار داده بود، انجام شد.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اشاره به اینکه این عملیاتها در چارچوب تقویت اصل حفاظت از حاکمیت ملی انجام شد، گفت: در دوره آینده حملات هوایی دردناک بیشتری علیه اهداف دشمن سعودی انجام خواهد شد.
نیروهای مسلح یمن همچنین به رژیم عربستان نسبت به هرگونه گام متجاوزانه جدید علیه یمن هشدار داده و تاکید کرد که پاسخ جامعی به سعودیها خواهیم داد.
علاوه بر این، یمنیها از غرق شدن و آتش گرفتن دو کشتی نظامی که سلاحها و نیروهای کمکی سعودی را در سواحل المخا، غرب تعز، حمل میکردند، خبر دادند. بیش از ده کشتی جنگی که در دریای سرخ مشغول دزدی دریایی بودند نیز به همین سرنوشت دچار شدند.
منابع آگاه در المخا تأیید کردند که نیروهای صنعا، با هدف قرار دادن پایگاه دریایی در ساحل این شهر، توانستهاند آمادگی عملیاتی آن را به طور کامل از کار بیندازند.
اما در مورد هدف قرار دادن خطوط تدارکاتی و مراکز تجمع نیروهای وابسته به عربستان هم یمنیها اعلام کردند که 14 عملیات نظامی علیه مواضع عربستان در مناطق رویک، العبر، الودیعه، مأرب و المخا انجام شده است که منجر به «کشته و زخمی شدن صدها نفر از عناصر دشمن و نیروهای بسیج آنها، از جمله فرماندهان و افسران سعودی» شده است.
اعلام نتایج چهار هفته عملیات نظامی علیه ریاض توسط نیروهای صنعا، به عنوان بخشی از آمادهسازی برای مرحله جدیدی از تشدید تنشها، با افزایش سطح مطالبات یمنیها همزمان شده است.
شروط قاطع یمن برای توقف عملیاتها
از جمله مطالبات جدیدی که یمنیها به عنوان شروط خود برای توقف عملیاتها علیه عربستان ذکر کردهاند، پایان کامل تجاوز عربستان علیه مردم یمن، خروج اشغالگران در تمام اشکال و مظاهر آن، توقف تأمین مالی شبهنظامیان تحت حمایت عربستان با پول و سلاح و بازگشت منابع مردم یمن به خودشان است.
خواستههای اصلی در آغاز محاصره دریایی یمن علیه عربستان سعودی، اجرای «نقشه راه» امضا شده با میانجیگری سازمان ملل متحد در اواخر سال 2023 بود، از جمله لغو محاصره دریایی و هوایی یمن، پرداخت حقوق کارمندان دولت طبق لیست حقوق سال 2014، حل پرونده اسرا و بازگشایی جادههای بسته بین استانهای یمن.
هشدار صنعا به سعودیها: خواستههای یمن برآورده نشود، مرحله جدید دردناکتر خواهد بود
به گفته ناظران در صنعا، خواستههای جدید نشان میدهد که صنعا در حال آماده شدن برای تشدید تنشها با عربستان است و گزینههای نظامی دارد که در «مرحله اول» از آنها استفاده نکرده است.
در این زمینه منابع نظامی صنعا به روزنامه الاخبار لبنان گزارش دادند که مواضع جدید یمنیها بیانگر آغاز مرحله جدیدی است که برای عربستان بسیار دردناکتر از قبل خواهد بود و نشان میدهد که از جمله گزینههای نظامی صنعا، انتقال نبرد به مرز جنوبی عربستان و آغاز یک عملیات زمینی گسترده در امتداد نوار مرزی است.
نیروهای صنعا صرفاً به گسترش دامنه محاصره دریایی علیه عربستان از جنوب دریای سرخ به شمال آن اکتفا نکردهاند. در این زمینه منابع نظامی آگاه به روزنامه الاخبار گفتند که نیروی دریایی یمن، ردیابی و نظارت بر کشتیهای سعودی را از دریای سرخ به دریای عرب گسترش داده و غافلگیریهای جدیدی در راه است.
پیشتر هم منابع یمنی هشدار داده بودند که ادامه گستاخی و سرکشیهای عربستان سعودی و امتناع از اجرای خواستههای مشروع یمن، به قیمت نابودی شریان حیاتی نفت عربستان تمام خواهد شد.