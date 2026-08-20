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واکنش عراقچی به تهدیدات اقتصادی جد‌ید علیه ایران

واکنش وزیر امور خارجه به تهدیدات اقتصادی جد‌ید علیه ایران؛ اصرار بر ادامه سیاست‌های شکست‌خورده، تنها شکست‌های بیشتری به بار خواهد آورد و دشمنی ایرانیان را در پی خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۲۸
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عراقچی

به گزارش تابناک؛ واکنش وزیر امور خارجه به تهدیدات اقتصادی جد‌ید علیه ایران؛ اصرار بر ادامه سیاست‌های شکست‌خورده، تنها شکست‌های بیشتری به بار خواهد آورد و دشمنی ایرانیان را در پی خواهد داشت

تهدید به «شروع عملیات اقتصادی» علیه ایران، در واقع برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران‌های مالی داخلی است: یعنی بدهی‌های بی‌سابقه و افزایش سرسام‌آور بهره‌های بانکی در آمریکا.

اصرار بر ادامه سیاست‌های شکست‌خورده، تنها شکست‌های بیشتری به بار خواهد آورد و دشمنی ایرانیان را در پی خواهد داشت. تروریسم اقتصادی آمریکا، اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورها در سراسر جهان را تهدید می‌کند.

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عباس عراقچی وزیر امور خارجه تهدیدات خارجی فشارهای اقتصادی خبر فوری ایران آمریکا
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