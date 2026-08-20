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کنترل پنهان در تنگه هرمز؛ عملیات جدید آمریکا!

یکی از مقامات آمریکایی ادعا کرد: «ما اکنون دو ماه است که کنترل مسیر جنوبی تنگه هرمز را در دست داریم. کنترل تنگه در دست ماست.»
کد خبر: ۱۳۹۰۶۲۷
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اکسیوس

دو مقام آمریکایی به وب‌سایت «اکسیوس» ادعا کردند که ارتش ایالات متحده بی‌سروصدا یک کریدور کشتیرانی برای ورود و خروج به تنگه هرمز جهت انتقال روزانه میلیون‌ها بشکه نفت ایجاد کرده است؛ اقدامی که حتی با وجود بن‌بست در جنگ گسترده‌تر، موفقیتی قابل‌توجه محسوب می‌شود. 

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ براساس این گزارش در چارچوب این عملیات که از چند هفته پیش آغاز شده است، ۱۵ تا ۲۰ نفتکش از طریق کانالی جنوبی در امتداد سواحل عمان وارد تنگه شده و از آن خارج شده‌اند. 

این مقامات مدعی شدند که روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت تقریباً نیمی از حجم پیش از جنگ از تنگه خارج و وارد بازار جهانی انرژی می‌شود. 

طبق ادعای مقامات آمریکایی، اگرچه میزان نفت خروجی از تنگه همچنان کمتر از سطوح پیش از جنگ است، اما تأثیر محسوسی بر عرضه جهانی دارد. 

یکی از مقامات آمریکایی که از جزئیات این موضوع آگاهی مستقیم دارد، ادعا کرد: «ما اکنون دو ماه است که کنترل مسیر جنوبی تنگه هرمز را در دست داریم. کنترل تنگه در دست ماست.» 

هدایت کارگروه مسئول این عملیات در تنگه هرمز، از مقر ارتش در «فورت براگ» واقع در کارولینای شمالی انجام می‌شود. 

براساس این گزارش، این کارگروه با شرکای منطقه‌ای در خلیج [فارس] هماهنگی می‌کند. آن‌ها فهرستی روزانه از کشتی‌هایی که از خلیج و از طریق تنگه هرمز به سمت دریای عرب خارج می‌شوند، و همچنین فهرستی از نفتکش‌های خالی اجاره‌ای که از دریای عرب و از طریق تنگه به ​​بنادر کشورهای حوزه خلیج می‌روند تا نفت بیشتری بارگیری کنند، تهیه می‌کنند. 

طبق برنامه، کشتی‌ها هر شب در یک بازه زمانی مشخص در قالب یک صف بزرگِ خروجی و در بازه زمانی جداگانه‌ای در قالب یک صف بزرگِ ورودی حرکت می‌کنند. 

سپس این کشتی‌ها بر اساس هدایت ارتش آمریکا از کانال جنوبی عبور می‌کنند. نیروی هوایی ایالات متحده جنگنده‌هایی در اختیار دارد که در برابر موشک‌های کروز و پهپادهای ایرانی محافظت می‌کنند. 

به گفته مقامات، این عملیات به لطف یک کارزار نظامی دوهفته‌ای اخیر توسط «فرماندهی مرکزی ایالات متحده» (سنتکام) امکان‌پذیر شد؛ کارزاری که سامانه‌های راداری و نظارت دریایی ایران را تضعیف کرد. 

این مقامات ادعا کرده‌اند که برخی کشتی‌ها هدف حملات ایران قرار گرفته‌اند، اما ارتش آمریکا مانع بسیاری از این حملات شده است.

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اکسیوس تنگه هرمز کریدور آمریکایی خبر فوری
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