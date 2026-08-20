وزیر خارجه رژیم جولانی بدون هیچ واکنش تندی نسبت به تجاوزات رژیم اسرائیل، از اشتیاق خود برای مذاکره سخن گفت.

«اسعد الشیبانی» وزیر خارجه رژیم محمد جولانی در واکنش به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به پایگاه هوایی ابوالظهور، تنها به ابراز نگرانی و بیان اینکه «حمله اسرائیل هیچ توجیهی نداشت» بسنده کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وزیر خارجه جولانی همچنان با نادیده گرفتن اینکه آمریکا اصلی‌ترین حامی و توجیه‌گر رژیم اسرائیل است؛ گفت: دمشق موضع خود را به واشنگتن نیز به‌روشنی منتقل کرده است.

او در ادامه موضع سست خود افزود: پس از حمله اسرائیل، دولت دمشق با دولت ترامپ و چند کشور دیگر تماس گرفته و نسبت به این حمله اعتراض کرده و خواستار جلوگیری از تکرار آن شده است.

الشیبانی افزود: سوریه به آمریکا اعلام کرده که به نیت‌های اسرائیل در قبال سوریه اعتماد ندارد.

وزیر خارجه رژیم جولانی در پایان نسبت به مذاکره و توافق با اسرائیل اشتیاق نشان داد و گفت: سوریه درِ مذاکرات با اسرائیل را نبسته است و همچنان امکان ادامه گفت‌وگوها را باز گذاشته است.

همزمان با انتشار این مصاحبه، منابع سوری از یورش دوباره نظامیان صهیونیستی به استان قنیطره و شنیده شدن صدای انفجار در جنوب استان درعا خبر دادند.