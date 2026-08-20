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موضع‌گیری عجیب وزیر خارجه جولانی علیه اسرائیل!

وزیر خارجه رژیم جولانی بدون هیچ واکنش تندی نسبت به تجاوزات رژیم اسرائیل، از اشتیاق خود برای مذاکره سخن گفت.
کد خبر: ۱۳۹۰۶۲۴
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موضع گیری

«اسعد الشیبانی» وزیر خارجه رژیم محمد جولانی در واکنش به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به پایگاه هوایی ابوالظهور، تنها به ابراز نگرانی و بیان اینکه «حمله اسرائیل هیچ توجیهی نداشت» بسنده کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وزیر خارجه جولانی همچنان با نادیده گرفتن اینکه آمریکا اصلی‌ترین حامی و توجیه‌گر رژیم اسرائیل است؛ گفت: دمشق موضع خود را به واشنگتن نیز به‌روشنی منتقل کرده است.

او در ادامه موضع سست خود افزود: پس از حمله اسرائیل، دولت دمشق با دولت ترامپ و چند کشور دیگر تماس گرفته و نسبت به این حمله اعتراض کرده و خواستار جلوگیری از تکرار آن شده است.

الشیبانی افزود: سوریه به آمریکا اعلام کرده که به نیت‌های اسرائیل در قبال سوریه اعتماد ندارد.

وزیر خارجه رژیم جولانی در پایان نسبت به مذاکره و توافق با اسرائیل اشتیاق نشان داد و گفت: سوریه درِ مذاکرات با اسرائیل را نبسته است و همچنان امکان ادامه گفت‌وگوها را باز گذاشته است.

همزمان با انتشار این مصاحبه، منابع سوری از یورش دوباره نظامیان صهیونیستی به استان قنیطره و شنیده شدن صدای انفجار در جنوب استان درعا خبر دادند.

 

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برچسب ها
اسعد الشیبانی محمد جولانی وزیر خارجه سوریه اسرائیل رژیم صهیونیستی
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