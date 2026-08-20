موضعگیری عجیب وزیر خارجه جولانی علیه اسرائیل!
«اسعد الشیبانی» وزیر خارجه رژیم محمد جولانی در واکنش به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به پایگاه هوایی ابوالظهور، تنها به ابراز نگرانی و بیان اینکه «حمله اسرائیل هیچ توجیهی نداشت» بسنده کرد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وزیر خارجه جولانی همچنان با نادیده گرفتن اینکه آمریکا اصلیترین حامی و توجیهگر رژیم اسرائیل است؛ گفت: دمشق موضع خود را به واشنگتن نیز بهروشنی منتقل کرده است.
او در ادامه موضع سست خود افزود: پس از حمله اسرائیل، دولت دمشق با دولت ترامپ و چند کشور دیگر تماس گرفته و نسبت به این حمله اعتراض کرده و خواستار جلوگیری از تکرار آن شده است.
الشیبانی افزود: سوریه به آمریکا اعلام کرده که به نیتهای اسرائیل در قبال سوریه اعتماد ندارد.
وزیر خارجه رژیم جولانی در پایان نسبت به مذاکره و توافق با اسرائیل اشتیاق نشان داد و گفت: سوریه درِ مذاکرات با اسرائیل را نبسته است و همچنان امکان ادامه گفتوگوها را باز گذاشته است.
همزمان با انتشار این مصاحبه، منابع سوری از یورش دوباره نظامیان صهیونیستی به استان قنیطره و شنیده شدن صدای انفجار در جنوب استان درعا خبر دادند.