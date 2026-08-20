اتفاق ناگوار در بندرانزلی + گزارش امدادگران از حادثه

برخورد یک فروند قایق با پل در محدوده تالاب انزلی، ۲ کشته و ۲ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش تابناک به نقل از از مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان گیلان، این حادثه ساعت ۱۶:۵۳ امروز چهارشنبه ۲۸ مردادماه به مرکز اورژانس ۱۱۵ گزارش شد و بلافاصله نیروهای امدادی با آمبولانس‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه، یک پسر ۱۶ ساله به دلیل آسیب از ناحیه فک و صورت و یک زن ۵۴ ساله نیز به علت آسیب از ناحیه کتف، پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی منتقل شدند.

همچنین یک زن ۲۲ ساله در این حادثه جان خود را از دست داد و پیکر وی توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی منتقل شد.

راننده قایق نیز که پس از وقوع حادثه مفقود شده بود، در جریان عملیات جست‌وجو پیدا شد، اما جان خود را از دست داده بود.

پیکر راننده پس از انتقال، برای انجام مراحل قانونی و اقدامات لازم تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.