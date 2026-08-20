دریای مازندران تعطیل شد +جزییات
با شمالی شدن جریانات جوی از عصر پنجشنبه ۲۹ مردادماه دریای مازندران مواج میشود و بیشینه ارتفاع موج در مناطق نزدیک و دور از ساحل به ۲.۶ متر خواهد رسید؛ بر همین اساس، شنا و قایقرانی تا صبح شنبه ۳۱ مردادماه ممنوع اعلام شد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ براساس هشدار هواشناسی دریایی، در این مدت وزش باد نسبتاً شدید، رگبار و رعدوبرق پراکنده در نواحی ساحلی و دور از ساحل استان پیشبینی شده است. بیشینه سرعت باد در مناطق نزدیک ساحل ۱۱ و در مناطق دور از ساحل ۱۵ متر بر ثانیه خواهد بود.
حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران مازندران در گفتوگو با خبرنگار فارس، با اشاره به پیامدهای این شرایط جوی اظهار کرد: احتمال غرقشدن شناگران، قایقها و شناورهای گردشگری وجود دارد.
وی افزود: در این مدت فعالیت صیادان پره، ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر، تردد شناورها و فعالیتهای ساحلی و فراساحلی با اختلال مواجه میشود و احتمال اختلال در تردد شناورهای بزرگ نیز وجود دارد.