دریای مازندران تعطیل شد +جزییات

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به ممنوعیت شنا، قایق‌رانی و صیادی در دریای مازندران، گفت: مردم و گردشگران ️ از فعالیت‌های دریایی و ساحلی غیرضروری در دریای خودداری کند.

با شمالی شدن جریانات جوی از عصر پنج‌شنبه ۲۹ مردادماه دریای مازندران مواج می‌شود و بیشینه ارتفاع موج در مناطق نزدیک و دور از ساحل به ۲.۶ متر خواهد رسید؛ بر همین اساس، شنا و قایق‌رانی تا صبح شنبه ۳۱ مردادماه ممنوع اعلام شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ براساس هشدار هواشناسی دریایی، در این مدت وزش باد نسبتاً شدید، رگبار و رعدوبرق پراکنده در نواحی ساحلی و دور از ساحل استان پیش‌بینی شده است. بیشینه سرعت باد در مناطق نزدیک ساحل ۱۱ و در مناطق دور از ساحل ۱۵ متر بر ثانیه خواهد بود.

حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، با اشاره به پیامدهای این شرایط جوی اظهار کرد: احتمال غرق‌شدن شناگران، قایق‌ها و شناورهای گردشگری وجود دارد.

وی افزود: در این مدت فعالیت صیادان پره، ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر، تردد شناورها و فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی با اختلال مواجه می‌شود و احتمال اختلال در تردد شناورهای بزرگ نیز وجود دارد.