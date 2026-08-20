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ایرانیان در چه ماهی به دنیا می‌آیند؟!/ ماه پر از جشن تولد را بشناسید/اینفوگرافی

فکر می‌کنید ایرانیان بیشتر در چه ماهی به دنیا آمده‌اند و امپراطور جشن‌های تولد کدام ماه است؟
کد خبر: ۱۳۹۰۶۱۵
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تولد
بررسی آمار ولادت‌های ثبت‌شده در کشور طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ نشان می‌دهد الگوی تولد در ماه‌های سال تفاوت محسوسی دارد؛ به‌طوری که شهریور، مرداد و تیر بیشترین میانگین تولد را به خود اختصاص داده‌اند و اسفند کمترین میزان ولادت را داشته است.
 
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، بر اساس داده‌های سازمان ثبت احوال کشور، در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷، - که آمار مستند و قابل استفاده از آن موجود است- بیشترین میانگین ولادت ماهانه مربوط به شهریور با حدود ۱۳۱ هزار و ۷۰۰ تولد بوده است. پس از آن، مرداد با حدود ۱۳۰ هزار و ۱۰۰ و تیر با حدود ۱۲۸ هزار و ۹۰۰ تولد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
 
در مقابل، اسفند با میانگین حدود ۸۵ هزار و ۴۰۰ تولد در سال کمترین میزان ولادت را در این بازه داشته و پس از آن، فروردین و مهر در رده‌های پایین‌تر قرار گرفته‌اند.
 
این بررسی بر مبنای آمار ولادت جاری ثبت‌شده در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ انجام شده است. داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد این الگو در سال‌های مختلف نیز تا حد زیادی تکرار شده و ماه‌های تیر، مرداد و شهریور معمولاً در میان ماه‌های پرتولد قرار داشته‌اند.
 
برای نمونه، در سال ۱۳۹۷ نیز شهریور با ۱۲۲ هزار و ۵۷ تولد، تیر با ۱۲۱ هزار و ۷۳ تولد و مرداد با ۱۲۰ هزار و ۸۲۰ تولد در صدر قرار داشته‌اند؛ در همان سال، اسفند با ۷۸ هزار و ۷۶۳ تولد کمترین رقم را ثبت کرده است.
ایرانیان در چه ماهی به دنیا می‌آیند؟!/ ماه پر از جشن تولد را بشناسید/ تصویر
 
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